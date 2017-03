Pucnjava u školi u Francuskoj

Policija je uhapsila 17-godišnjeg učenika nakon pucnjave u srednjoj školi u francuskom južnom gradu Graseu, kod koga su nađeni puška, dva pištolja i dvije bombe, rekao je izvor u policiji.

– Uhapšeni mladić nije poznat policiji od ranije – navodi izvor.

Drugi izvor je rekao da su dva učenika otvorila vatru na direktora, koji je ranjen.

Prema svim pokazateljima, osumnjičeni nisu militanti.

– Jedan napadač je uhapšen, jedan je pobjegao. Došlo je do panike i učenici su pobjegli u obližnji supermarket – rekao je drugi izvor.

#France #Latest Terror attack alert activated after shooting in a high school in #Grasse . Reports of 3 armed men inside the building. pic.twitter.com/ZuYNUxAzAo

— José Miguel Sardo (@jmsardo) March 16, 2017