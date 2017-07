Pucnjava u Jerusalimu, nekoliko povrijeđenih! VIDEO

Izraelska policija saopštila je danas da neće biti održane muslimanske molitve u svetilištu u starom dijelu Jerusalima nakon što je troje Izraelaca ranjeno u oružanom napadu u ovom području.

Drevni kompleks džamije Al Aksa je treće mjesto po značaju u islamu. Svakog petka ovdje se mole hiljade ljudi, a lokacija je popularna i među turistima.

Shooting btwn 3 Palestinian males an Israeli Occupiers at Al-Aqsa Mosque. Palestinians opened fire on Occupiers who OCCUPY their Mosque pic.twitter.com/75xFgba6gl

— Abbs Winston (@AbbsWinston) July 14, 2017