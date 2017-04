Pucnjava u centru Pariza: Jedan policajac ubijen, drugi povrijeđen

Jedan policajac je ubijen, a drugi je ranjen u pucnjavi na Šanzelizezu, u centru Pariza, rekao je izvor u policiji.

Pozivajući se na policiju, Rojters javlja da je ubijena osoba koja je otvorila vatru na snage bezbjednosti.

#France🇫🇷BREAKING| #Paris police: Attacker shot police guarding metro near #ChampsElysees but was shot dead:1 #police killed 1 wounded pic.twitter.com/ms3koY8aR7

— dotemirates (@dotemirateseng) April 20, 2017