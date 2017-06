Pucnjava u bolnici, povrijeđeno više osoba VIDEO

Njujorška policija odazvala se na poziv da se u bolnici u Bronksu nalazi napadač koji je otvorio vatru, i da ima više povrijeđenih.

Pucnjava se dogodila unutar bolnice, a prema pisanju stranih medija, osumnjičeni je nekadašnji radnik ove ustanove. Kako se navodi, napadač u doktorskom mantilu se zabarikadirao, i naoružan je puškom.

BREAKING: Multiple people shot at Bronx Lebanon Hospital in New York City, NYPD says https://t.co/xC0RsfZivD https://t.co/uANw9MIlz8

— The Lead CNN (@TheLeadCNN) June 30, 2017