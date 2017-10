Pucnjava na koncertu u Las Vegasu, hotel pod blokadom! VIDEO

Najmanje jedan napadač otvorio je vatru u blizini kazina “Mandelej bej” u američkom gradu Las Vegasu u vrijeme festivala kantri muzike.

Na “Tviteru” se pojavila informacija da je hotel pod blokadom, kao i da su primjećena dva napadača na 32. spratu. Napadači su otvorili vatru na policiju i pripadnika obezbjeđenja.

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q

— David Sakach (@davidsakach) October 2, 2017