Prvo suđenje za terorizam u RS: Stomatološki tehničar na optuženičkoj klupi

Sporni status o Zimzogradu zbog kojeg je stomatološki tehničar Milan Macura (33) postao prvi optuženi za terorizam u Republici Srpskoj imao je 43 “lajka” dok nijedan od saslušanih svjedoka Republičkog javnog tužilaštva nije osjećao ličnu ugroženost.

Milena Mijatović, vlasnica firme “Mint” d.o.o. Banjaluka koja je tvorac Zimzograda u Banjaluci, izjavila je danas u Okružnom sudu Banjaluka da nakon čitanja spornog statusa nije osjetila ličnu ugroženost, ali je ono što je napisao Macura okarakterisala “strašnim”.

“Nisam osjetila ličnu prijetnju, ali status gospodina Macure je bio zabrinjavajući. Napravila sam “printskrin” statusa i poslala ga kolegama koji su sve prijavili policiji”, objasnila je Mijatovićeva.

Na pitanje advokata optuženog Krstana Simića, vlasnica firme “Mint” je ponovila da se nije osjetila ugroženom, te da ne zna koliki je broj negativnih mišljenja o Zimzogradu uopšte.

Zanimljivo je da su i ranije saslušani svjedoci Republičkog javnog tužilaštva Aleksandar Pastir i Ostoja Barašin takođe izjavili da nisu osjetili ličnu ugroženost zbog spornog statusa optuženog, te da su čitav slučaj prijavili policiji, jer im je to bila dužnost.

Saslušanjem Mijatovićeve juče je ujedno okončano izvođenje dokaza Republičkog javnog tužilaštva, a u nastavku suđenja “palicu” preuzima odbrana.

Advokat Simić između ostalih, najavio je i saslušanje stručnjaka koji bi trebali dati konkretno objašnjenje o eksplozivu “C4” koji je Macura prijetio da će aktivirati na banjalučkom trgu, te da li je uopšte moguće da neka osoba ponese 150 kilograma ove eksplozivne materije.

Poruka koja je Macuru dovela na optuženičku klupu glasila je:

“Volio bih da se ova moja molba shvati jako ozbiljno. Cijenim da bi sve dobrotvorne organizacije na ovim prostorima koje se bave uvozom C4 eksploziva, nafte, bombi, minobacača, kalašnjikova itd. a i nije da ih nema, ima li korist od sljedećeg. Odgovorno tvrdim da sam prvoklasan materijal za samoubicu i voljan sam da to pokažem na primjeru Zimzograda. Bez problema mogu natovariti na mene 150 kilograma C4, bez da iko posumnja, a kada postignem potrebno ubrzanje, niko me ne zaustavlja. Vjerujem da sa tom količinom mogu obuhvatiti prečnik Brko- Royal Plaza, umro sam presrećan. A zašto to radim?! Riječima pjesnika: moja žrtva u odnosu na dobrobit naroda. Zahvaljivaćete mi se za cca 20 godina. Oslobodiću vas pogani, smrdljivih kobasica, razrijeđenog piva, vina i rakija. Primitivizma banjalučkih gazda, droljetina i svih ostalih piz…. Po meni će se zvati škole, ustanove, javna dobra. Djeci ćete davati moja imena i terati ih da dižu sirov čelik. O meni će se učiti, pričati bajke”, napisao je optuženi Macura 8. decembra 2016. godine na profilu Zimzograda nakon čega su organizatori odmah obavijestili policiju kojoj nije trebalo dugo da uhapsi mladića.

