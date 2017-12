Prvi trening Novaka i Šćepaneka

Srpski teniser Novak Đoković podiže formu za početak nove sezone.

Bivši prvi reket svijeta na Tviteru je objavio sliku sa treninga, a uz njega su bili Andre Agasi i novi trener Radek Šćepanek.

“Ima mnogo toga da se uradi, ali to prihvatamo sa puno uzbuđenja. Današnji trening sa Agasijem i Šćepanekom”, napisao je Novak na svom Tviter nalogu.

Lots to be done, but we embrace it with lots of excitement 💪👌. Practice today with @andreagassi and @stepec78 pic.twitter.com/skcyuZKXxT

