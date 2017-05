AFP: Makron je novi predsjednik Francuske

Francuski premijer je nešto iza 20 časova izjavio da je Makron pobjednik današnih izbora, prenosi AFP.

Francuska državna televizija prethodno je objavila je da je Makron osvojio 65,1, a Marin Le Pen 35,9 odsto glasova. Slične rezultate prenose i drugi mediji. BBC javlja da Makron osvaja 65,5 prema, a desničarka 34,5 odsto glasova.

Većina birališta širom Francuske zatvorana su tačno u 19 sati. Do 20 sati su mogli glasati samo stanovnici Pariza, Liona i Marseja. Ukupno 46,7 miliona Francuza moglo je glasati za svog favorita u drugom krugu predsjedničkih izbora, a biralo se između proevropskog kandidata Emenuela Makorna i desničarke Marin Le Pen.

Posljednje ankete prikazivale su prednost Makrona, ali i uzlet Le Pen. Podsjetimo, u prvom krugu izbora, koji je održan 23. aprila, Makron je osvojio 23,75 posto, a Le Pen 21,53 posto glasova.

Izbori za predsjednika Francuske vjerovatno neće donijeti iznenađenje – “establišment” će uspjeti da odoli napadima evroskeptika i ekstremnih desničara.

Emanuel Makron je “izabran” da bude nasljednik tradicije, dok Marin Le Pen pokušava da učini ono što njenom ocu nije pošlo za rukom – da Francusku povede putem koji ide van Evropske unije i pravac u “čauru nacionalne države”.

Macron’s supporters going absolutely wild as the news announced his victory #Presidentielles2017 pic.twitter.com/tbUzyJdtvp

