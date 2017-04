Prvi poljubac o kojem priča cijeli svijet – on 15, ona 40 godina

Nakon što je u nedjelju ušao u drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj, u javnost je ponovo „isplivao“ snimak Emanuela Makrona kako sa 15 godina ljubi svoju nastavnicu drame, ženu od 40 godina, koja će mu kasnije postati supruga.



Kada je Emanuel Makron pohađao srednju školu, Brižit Tronj, starija gotovo 25 godina od njega, bila je u braku i imala troje djece. Uprkos tome, ljubav je pobijedila i Makron je već sa 16 godina obećao da će se oženiti njom.

Video-snimak koji je ovih dana aktuelizovan od strane francuskih medija i munjevito preuzet širom svijeta, nastao je u maju 1993. godine – Makron je glumio u školskoj predstavi i pri silasku sa pozornice nastavnicu drame Brižit Tronj mu je čestitala kao i ostalim učenicima.

Nakon stiska ruke i poljupca s nastavnicom, današnji kandidat za predsjednika odlazi do mikrofona i djeluje kao da se nasmijao dok je gledao u njenom pravcu, no, ne čuje se šta govori, navodi britanski Miror.

Par se vjenčao 1997. godine, a neobična ljubavna priča privukla je pažnju francuskih tabloida i časopisa. Otkako je Makronu porasla popularnost, a njegov put prema Jelisejskoj palati postajao sve ozbiljniji, sve češće su bili tema trač rubrika i oboje su s vremena na vrijeme odgovarali na napade kritičara.

Držite se dalje od Emanuela!

Emanuelovi roditelji u ono vrijeme nisu bili nimalo srećni što se njihov sin zaljubio u nastavnicu privatne katoličke srednje škole u Amijenu. Pokušali su i da prekinu tu romansu, a njegov otac je, navodno, upozorio Tronjovu da se drži dalje od Emanuela dok ne napuni 18 godina.

Tronjova, koja je tada nosila suprugovo prezime Ozijer, odgovorila je: „Ne mogu ništa da vam obećam.“

Prošle godine je u jednom francuskom dokumentarnom filmu rekla da nije bio poput ostalih tinejdžera. Prisjetila se kako joj je predložio da zajedno napišu dramu: „Nisam vjerovala da će to ići tako daleko. Mislila sam da će mu dosaditi. No, pisali smo zajedno i malo-pomalo potpuno me je osvojila inteligencija tog dječaka.“

Kad je imao 16 godina, Makrona su roditelji poslali u Pariz na nastavak školovanja, a on se zakleo da će se oženiti Tronjovom, koja je tada imala 40 godina.

„Stalno smo se čuli i provodili sate u telefonskim razgovorima. Malo-pomalo, sav moj otpor je nestao, uspio je da me osvoji i to na nevjerovatan način, strpljenjem“, istakla je Brižit.

