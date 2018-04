Prva liga Srpske: Zvijezda 09 i Rudar nastavljaju trku za titulu

"One tri" oduševile Prijedorčane

Fudbaleri Zvijezde 09 sa pol pozicije ulaze u plej of fazu prvenstva Srpske. Nakon 22 odigrana kola ligaškog dijela, stekli su dva boda viška u odnosu na drugoplasiranu ekipu prijedorskog Rudara. Po do sada viđenom u prvoligaškom karavanu Srpske, ova dva kluba vodiće mrtvu trku za titulu i plasman u Premijer ligu. U Zvijezdi” ne kriju rješenost da se do kraja prvenstva zadrže na liderskog poziciji i da ostvare najveći uspjeh u istoriji kluba.

“Mi imamo jasan cilj, a to je prvo mjesto i plasman u Premijer ligu BiH. Mislim da smo u ovom trenutku dosta kvalitetnija ekipa i smatram da ćemo do kraja uspjeti timski da dođemo do cilja”, kaže Nebojša Đekanović, pomoćni trener FK Zvijezda 09.

Iz Prijedora uzvraćaju: “Borićemo se do posljednje minute za titulu i povratak u premijerligaško društvo, a za borbu imamo i poseban motiv.

“Povratak u Premijer ligu bio bi pravi poklon klubu za 90. rođendan. Čekamo sada kiks Zvijezde ili neka ostane ista bodovna razlika, pa onda idemo u Etno selo Stanišić, da odigramo jednu mušku utakmicu i da probamo bodovnu razliku prevući u svoju korist”, kaže Zlatko Jelisavac, trener FK Rudar Prijedor.

Trka za titulu šampiona Srpske, daleko je od riješene, ali je sada već jedno sigurno – plasman u Premijer ligu sa sobom nosi obavezu više, prije svega onu da se bude konkurentan u drušvu najboljih klubova BiH, što nije nimalo lak posao. U to su se nedavno, na svojoj koži uvjerili fudbaleri “Zvijezde”, koji su ubjedljivo poraženi na svom terenu od ekipe Krupe, u polufinalu Kupa BiH.

“U toj utakmici se vidjelo da je Premijer liga za klasu ili dvije kvalitetnija od Prve lige Srpske. Mislim da svi moramo da radimo, kako bismo izašli na pravi put, da pokažemo koliko vrijedimo. Talenta imamo”, kaže Đekanović.

U prvoj rundi plej of faze, fudbaleri Zvijezde dočekuju Slaviju, dok će Rudar u Prijedoru ugostiti ekipu Tekstilca.