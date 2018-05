Provokacije: Klub iz italijanske treće lige poslao ponudu za Karijusa

Golman Liverpula Loris Karijus dobio je poziv fudbalskog kluba Rimini da zaigra za njega naredne sezone i tako povrati samopouzdanje.

Golman Liverpula Loris Karijus bio je jedan od glavnih krivaca za poraz Liverpula u finalu Lige šampiona od ekipe Real Madrida.

On je u dva navrata napravio katastrofalne greške, koje su njegov Liverpul koštale trofeja.

Poslije meča je pokušao da se izvini navijačima, ali oni nisu željeli da ga čuju, čak su mu na društvenim mrežama slali poruke prijetećeg sadržaja.

Rimini je trenutno izborio mjesto u trećem rangu italijanskog fudbala, pa je odlučio da Karijusu pošalje interesantnu ponudu.

” Dana 22. juna Loris Karijus će napuniti 25 godina. Želio bih da ugostim njemačkog golmana nekoliko dana u Riminiju, gradu koji često posjećuju njegovi sunarodnici i sunarodnice“, napisao je predsjednik Riminija Đorđo Grasi u otvorenom pismu.

„Rado bih se sastao sa njim u Riminiju da bih ga podsjetio da je potrebna samo hrabrost ili dobar osjećaj da bi razumio da su najbolje životne lekcije najteže. Svi smo prošli kroz takve trenutke, a na njegovu žalost njegov se desio ispred nekoliko miliona ljude. Na kraju dana, pravi neuspjeh je dozvoliti da nas poraz savlada. Želeo bih da pomognem Lorisu da postane pravi primjer onima koji u fudbalu, kao i u životu, padaju i ponovo staju na noge. I zbog toga bih želio da mu ponudim poklon za rođendan – jednogodišnji ugovor sa Riminijem, koji je pravi klub u kojem će moći da povrati mirnoću, samopouzdanje i snagu da prati svoje snove“, stoji u pismu.

Grasi je izjavio da, ukoliko Karijus prihvati ponudu, to ne znači da će postati prvi golman ekipe. On će za to mjesto morati da se bori sa sadašnjim prvim golmanom Frančeskom Skotijem.

Karijus je u Liverpul stigao prije dve godine i tada je potpisao petogodišnji ugovor. Posljednjih dana su se pojavile informacije da više neće igrati za ‚Redse‘, ali potvrda još nije došla.

(Kurir)