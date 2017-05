Protivgradna prati oblake: Juče ispaljeno 129 raketa!

Direktor “Protivgradne preventive Republike Srpske” Tihomir Dejanović rekao je Srni da su radnici tog preduzeća spremni da dejstvuju protivgradnim raketama ako danas bude većeg nevremena.

Dejanović je naveo da je sinoć u Srpskoj bilo mirno zbog čega nije bilo potrebe za dejstvo.

“Očekujemo nešto nestabilnije vrijeme poslijepodne, ali sigurno je da neće biti nevremena u intenzitetu kao juče. Pratimo stanje i imamo dovoljno vremena da pripremimo protivgradne stanice za dejstvo ukoliko bude potrebe”, poručio je Dejanović.

On je potvrdio da je juče do 22.00 časa ispaljeno 129 raketa na teritoriji Srpske, te da je od 13.58 do 19.39 časova dejstvovalo 49 protivgradnih stanica.

Na području Banjaluke ispaljeno je 25 raketa, Prijedora 17, Bijeljine 30, Brčko distrikta devet raketa, Laktaša 21, Srpca i Gradačca po šest, Prnjavora 10, Pelagićeva četiri i Gradiške jedna raketa.

Dejanović je juče rekao da je dejstvo zbog zabrane kontrole letenja, koja ima prioritet zbog bezbjednosti avio-saobraćaja, trajalo do 15.00 časova, do kada je ispaljeno 45 protivgradnih raketa i nije bilo štete na branjenom području.

On je rekao da su od 15.00 časova imali dvije zabrane kontrole letenja, zbog čega nije bilo moguće dejstvovati nad područjem Prnjavora i Laktaša.

