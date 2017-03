Blokiran saobraćaj: Protest željezničara u Banjaluci, jednom učesniku pozlilo

Sa Trga Krajine, gdje su se okupili, radnici su krenuli prema Parku “Mladen Stojanović”, gdje će se okupljenima obratiti neko od sindikalnih predstavnika.

U koloni su predstavnici rukovodstava šest sindikata “Željeznica”, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada i predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.

“Nažalost, niko nije odgovarao za situaciju koju trpe radnici u `Željeznicama Srpske`, zbog čega se i dešavaju ovi protesti”, rekla je Ranka Mišić novinarima, prenosi Srna.

Protestna kolona se zaustavila ispred zgrade Vlade RS gdje nekoliko stotina radnika ŽRS uzvikuje parole “lopovi, lopovi” i nose transparente u kojima optužuju rukovodstvo “Željeznica” i nadležno ministarstvo za stanje u ovom preduzeću.

Protest je počeo danas u 11 časova na Trgu Krajine u Banjaluci. Na početku protesta pozlilo je Čedomiru Kneževiću, radniku ŽRS, koji od nedjelje štrajkuje glađu i po njega je došlo vozilo Hitne pomoći.

Radnici javnog preduzeća protestuju zbog neisplaćenih plata i ostalih dugovanja radnicima. Ovo je drugi protest sindikata ŽRS, nakon mirnog protesta koji je održan 3. marta u Doboju.

Na proteste su stigli radnici “Željeznica” iz Banjaluke, Doboja, Prijedora i drugih gradova Srpske.

Već oko 10.00 časova počelo je okupljanje učesnika protesta uz pratnju policije. Na putu prema Trgu Krajine, učesnike protesta su pozdravljali Banjalučani, trubeći sirenama iz automobila.

U centru Banjaluke obustavljen je saobraćaj zbog protesta koje organizuju sindikati preduzeća “Željeznice Republike Srpske”.

Saobraćaj će biti obustavljen od 10.30 do 15.00 časova u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, te u Ulici Mladena Stojanovića, od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Ulice Trive Amelice, saopšteno je iz banjalučke gradske uprave.

Regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja obavljaće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Radnici sa željezničke stanice iz Doboja su u 8.00 časova krenuli autobusima za Banjaluku, a da je okupljanje planirano na banjalučkom Trgu Krajina od 11.00 časova.