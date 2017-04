Protest u Srbiji, šesnaesti dan

U Beogradu su po šesnaesti put održani protesti građana nezadovoljnih izbornim rezultatima. Trasa kojom su se kretali demonstranti bila je nešto drugačija nego ranije. Protesti su održani i u većim gradovima Srbije.

Okupljeni su nosili transparente na kojima je između ostalog pisalo: “Protiv sistema, obrazovanje za sve”, “Padni mi na grudi, Nebojša”, “Fer i slobodni izbori, sloboda medija”.

Na čelu kolone su bili dobošari, a malo ispred njih išao je automobil iz kojeg se puštala muzika.

Demonstranti su se, nakon okupljanja kod Skupštine, kretali trasom koja je bila nešto drugačija od uobičajene.

Kako je ranije danas i bilo najavljeno, demonstranti su išli ka Pravnom fakultetu, a potom su skrenuli u Beogradsku ulicu. Zatim su od Slavije Terazijama došli u Knez Mihailovu.

Odatle je kolona nastavila ka Pariskoj ulici pa do Studentskog trga, a odatle do Trga republike i nazad do Skupštine.

Kako navodi agencija Beta, broj okupljenih je po nezvaničnim policijskih procjenama varirao od nekoliko stotina na početku i završetku protesta do između dvije i po i tri hiljade u dijelu šetnje od Bulevara kralja Aleksandra do Trga Slavija.

Protesti su održani i u Nišu, Kraljevu i Zrenjaninu.

Iako je za danas bio najavljen nastavak protesta “Protiv diktature” i u Kragujevcu, zbog malog broja okupljenih Kragujevčana, kako su organizatori saopštili, protestna šetnja je odložena za sutra.

(RTS)