Protest pred sjednicu GO SDS-a, u otvorenom pismu Tadić Govedaricu nazvao dezerterom

Sjednica GO SDS-a na ivici incidenta, pobunjenici iz Gradiške u "zasjedi"!

Pravu zasjedu SDS-ovci iz Gradiške napravili su stranačkom rukovodstvu pred početak sjednice Glavnog odbora. Uz salve uvreda i na ivici incidenta njih tridesetak protestovalo je na ulazu.

Ne priznaju stranačke izbore u svojoj opštini pa su uz Vukotu Govedaricu izvrijeđali i Zorana Latinovića.

Bundžije predvode šef odborničkog kluba Saša Lazić koga je Govedarica isključio iz partije i poslanik u BH Parlamentu Đorđo Krčmar. Tvrde da sadašnje rukovodstvo SDS-a i, kako tvrde, nelegalno izabrani ljudi u opštinskom odboru, pokušavaju da privatizuju stranku.

“Ja sam na Vidovdan položio zakletvu i krenuo u rat sa Borislavom Bojićem, legendarnim komadantom, a 28.06. dobijam pismo iz stranke da me jedan profiter koji je bio u Novom Sadu, isključio iz stranke za koju sam ginuo”, rekao je Saša Lazić, šef kluba odbornika SDS-a u SO Gradiška.

Nezadovoljnici iz Gradiške u startu su tražili da jedna od tačaka na sjednici Glavnog odbora bude i stanje u odboru u Gradišci – što im na kraju nije udovoljeno. Podršku su tražili od pojedinih članova Glavnog odbora i visokih funkcionera SDS-a. Rijetki su stali da popričaju sa bundžijama.

U vrijeme dok je Đorđo Krčmar davao izjavu za ATV, dolazak Miće Mićića ispraćen je skandiranjem.

“Ljudi su došli ovdje danas da izraze protest, da je najvećeg SDS-ovca u Gradišci izbacio na Vidovdan”, rekao je Krčmar.

Da začini uzavrele odnose u partiji, umjesto da dođe na sjednicu, Ognjen Tadić je SDS-u poslao još jedno pismo. U njemu ponovo nije štedio riječi za Vukotu Govedaricu, koga je nazvao dezerterom.

“Naša stranka već decenijama tretira ratnu prošlost Milorada Dodika, dok na drugoj strani, za razliku od baze, vrh naše stranke toleriše i tretira kao predsjednika stranke lice koje je, pa opet moram ponoviti, iako sposobno za vojsku, izbjeglo da u ratu služi Vojsku Republike Srpske i da brani otadžbinu”, naveo je Tadić u pismu.

“Ja današnje pismo gospodina Tadića nisam pročitao i nemam namjeru da čitam ubuduće bilo koje drugo pismo koje se pojavi od gospodina Tadića”, rekao je Govedarica.

Tako je, nakon svega, u potpuno drugi plan pala sjednica Glavnog odbora na kojoj su se birali potpredsjednici. Nakon cjelodnevnog zasjedanja izabrano je novo stranačko rukovodstvo.

Drago Bundalo skinuo je dugogodišnjeg potpredsjednika Borislava Bojića. U izbornoj jedinici dva izabran je Nemanja Vasić, tu je i Nedeljko Glamočak. A zatim redom Nade Planinčević, Nebojša Marić. Još ranije se znalo da će potpredsjednici ostati Mićo Mićić, Kostadin Vasić i Milovan Bjelica, a za Hercegovinu jedini kandidat je bio Dragan Ćuzulan. Prokomentarisao je i bunu ispred sjedišta partije.

“SDS nije igračka kako bi se neki mogli sa njom igrati, a najmanje igračka sa kojom bi mogao da se igra predsjednik SDS-a. Postoje statutarne norme, ukoliko želi, gospodin Lazić može da podnese žalbu GO SDS” , kaže Govedarica

Nezadovoljni SDS-ovci iz Gradiške nisu dočekali rezultate glasanja. Čim su čuli da stranka danas neće raspravljati o njihovom problemu pokupili su se i otišli kućama. Tvrde da tu nije kraj i da stranci daju rok od sedam dana da im udovolji u zahtjevima i Sašu Lazića vrati u stranku. Ukoliko se to ne dogodi, kažu, može da dođe i do rasipanja SDS-a u Gradišci i odlazak preostala tri odbornika – plus izlazak Đorđa Krčmara – što bi lako mogao da bude tas na vagi većine u BH parlamentu.