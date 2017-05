Protest pred bolnicom kojoj sudski izvršioci treba da plijene imovinu

U Kliničko-bolnički centar “Dragiša Mišović” u Beogradu jutros nisu došli ni najavljeni sudski izvršioci, ali ni zaposleni koji su sa pacijentima protekle nedjelje dogovarali kako će živim zidom braniti imovinu ove ugledne bolnice.

Umesto njih 1.200, tek oko 50 ljudi, mahom mladih i studenata, okupilo se ispred Uprave KBC-a, noseći transparente.

Povod za protest nije jednostavan. Naime, sredinom prošlog mjeseca saznalo se da Kliničko-bolničkom centru “Dr Dragiša Mišović” prijeti plijenidba imovine, kako bi se naplatilo 1,1 milion evra, koliko ova bolnica, po sudskoj presudi, treba da isplati prvoj vlasnici za 12 ari placa u Kronštatskoj ulici u Beogradu, iako ovo zemljtše nije u posjedu KBC-a već decenijama, i za to vreme je promijenilo dva vlasnika.

Protest je najavljen za 8.30 sati, ali umjesto sudskog izvršioca pred demonstrante je izašao direktor KBC-a prof. dr Radisav Šćepanović, sa obavještenjem da je žalba koju je uložio prihvaćena, te da izvršioci neće doći ovog jutra. Cijeli postupak odlaže se za mjesec dana i niko od izvršilaca nije dolazio.

On se takođe zahvalio demonstrantima, koji se ipak još nisu razišli, čekajući da vide hoće li se izvršioci ipak pojaviti.

Umjesto njih, u KBC je stigao i resorni ministar zdravlja u Vladi Srbije Zlatibor Lončar. On je pozdravio prisutne, ali čim im se obratio, njegov govor su presjekli povici: “Lopovi”.

“Najbitnije je da bolnica nastavlja da radi najnormalnije. Nikada nije postojala opasnost da ona prestane da radi, niti će išta iz bolnice biti izneseno. Država će uraditi sve što je u skladu sa zakonom i neće doći do zaplijene. Ovo je bilo potrebno da se desi, da bi pale maske i da bi vidjeli šta se tačno uradilo da do ovoga dođe. Mnogo nelogičnosti ima, ali mi sada to nećemo komentarisati. Mislim na postupke, ne na presudu, ali neću to komentarisati. Morate da znate da taj plac nije u vlasništvu bolnice, već se sporna parcela vodi na privatno preduzeće Koling koje je stečaju. Čudno je da se tuži bolnica”, rekao je Lončar.

Upitan ko će ispaltiti više od milion evra prvoj vlasnici placa, Lončar je odgovorio da ne treba biti nestrpljiv, da treba da se ispoštuju žalbe, da se od njih stalno traži da se mešaju u pravosuđe, a kada bi to činili, onda bi se to mješanje ocijenilo kao pritisak.

Njegov govor je sve vrijeme bio propraćen negodovanjem i vikom okupljenih. Demonstranti, mahom studenti, pojavili su se na Dedinju sa transparentima “Zdravstvo za sve” “Ne smijem da se razbolim” i “Neću da se liječim SMS-om”.

(Blic)