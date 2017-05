Prosječna plata u Srpskoj od 830 KM za većinu nedostižna

Plata dvije trećine radnika u Srpskoj niža je od prosječnih, 830 maraka. Ta, prosječna brojka nedostižana je za većinu onih koji nisu na državnim ili opštinskim jaslama. Danijel Madžar jedan je od onih čija su primanja ispod prosjeka, ali kaže kad vidi kako je drugima, njemu je odlično.



“Mislim da je neka prosječna plata kod nas između 500 i 600 maraka, realna znači. Moja porodica živi od nekih 1300 maraka , ukupno plate, supruga i ja. Većina porodica vjerovatno gdje je jedno zaposleno ili gdje je oboje zaposleno, gdje plata možda iznosi ukupno 800 maraka, gdje dvije plate iznose 800 maraka”, rekao je Danijel.

Prošle godine oko 164.ooo radnika primilo je manje od 830 maraka, dok je njih oko 89.000 zaradilo više i tako popravilo prosjek. Prosjek nije popravila ni ćerka Dragana Pećinovića. Iako radi, pomažu joj roditelji-penzioneri.

“Ja i supruga smo penzioneri, da nije nas dvoje, ne bi ona mogla sa svojom platom. A eto, radi. I završila je ekonomiju. Nema više ni srednje klase, sad je najniža i najviša. Ne mogu da shvatim od kud hrabrost da neko ima po šest, sedam hiljada platu, a neko da ima 300”, pita se Dragan Pećinović.

Oko te brojke, uglavnom se vrte radnici u relanom sektoru, od kojih skoro 90 odsto prima platu koja je daleko ispod republičkog prosjeka. Njihovi poslodavci ne spore da, takozvana, radnička klasa zapravo jede kupus.

“550 maraka je prosjek, plus prevoz, plus topli obrok. Onaj, što kaže Vlada, prosjek 850 maraka, to je ono – oni jedu meso, mi jedemo kupus, a zajedno jedemo sarmu”, rekao je direktor FO “Bema” Marinko Umičević.

“Mi stalno upozoravamo i tražimo od Vlade da snimi situaciju, podvuče crtu i konačno se promijeni sistem u korist radnika”, rekao je predsjednik metalaca i rudara RS Obrad Belenzada.

Da zlo bude veće u BiH oko 100.000 ljudi radi na crno, dok njih duplo više ima uplaćene doprinose na minimalac. Nadležni, opet, obećavaju da će se to promijeniti.

“Mi moramo i to činimo budite sigurni, te kontrolne mehanizme Republike, a to je prije svega Inspektorat rada i Poresku upravu mora upregnuti maksimalno, u punom kapacitetu da se obračunamo sa takvim pojavama”, rekao je ministar rada i boračko – invalidske zaštite Milenko Savanović.

Minimalnu platu, koja je prošle godine u Srpskoj bila 370 maraka, zaradilo je oko 15.000 radnika, dok njih više od 13.800 nije dobilo ni minimalac. Skoro 100.000 zaposlenih preguralo je sa 500-ak maraka.