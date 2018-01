Prošinečki za ATV: BiH reprezentacija ima kvalitet za velike domete!

Robert Prosinečki novi je selektor Fudbalske reprezentecije BiH. Izvršni odbor Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na sastanku održanom u Sarajevu jednoglasno je izabrao Prosinečkog za novog selektora.

Hrvatski stručnjak u minulom periodu je bio selektor Azerbejdžana, a kao trener je još radio u Kajzerisporu, Crvenoj Zvezdi te kao pomoćnik u stručnom štabu Fudbalske reprezentacije Hrvatske.

Prosinečki za ATV kaže da ima puno motiva za rad.

“Osjećam se odlično, motivisan sam i spreman za rad. Bosna i Hercegovina ima odličnu reprezentaciju. Vjerujem da možemo da ostvarimo prevashodni cilj, a to je plasman na Evropsko prvenstvo. Uskoro dolazim u Sarajevo i počinjemo da razmišljamo o onome što dolazi. Opet kažem, BiH reprezentacija ima kvalitet za velike domete. To je jedan od razloga što sam se latio ove funkcije. Pratiću sve igrače, ne zanima me da li je neko star ili mlad, ja igrače dijelim na to da li je neko dobar ili loš. U svakom slučaju, očekuje nas veliki posao.”, izjavio je Robert Prosinečki za ATV.

Prosinečki je već izabrao i saradnike u stručnom štabu, a to su Gordan Ciprić, Dragan Spasić, Elvir Rahimić i trener golmana Kenan Hasagić.