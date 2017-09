Prošao i Dan D – željezničari ostali na stanici

Od dana odluke, do totalnog fijaska za željezničare u štrajku i one koji su se danas slili iz nekoliko gradova na banjalučku željezničku stanicu. Zlatko Marin nije uhvatio muštuluk kolegama kada se, u dva popodne, vratio iz Vlade.



“U Ministarstvu saobraćaja i veza kažu nema niko nadležan da nas primi, svi su odstuni. Što se tiče Ministarstva rada, primila nas je pomoćnik ministra Mira. Ono što nam je potvrdila da je štrajk u skladu sa zakonom. Oni nemju nikakvih ingerencija da lobiraju na njih da nam izvrše isplate. Jedino što mogu urgirati ako dođe do nekih disciplinskih postupaka ili uručivanja otkaza”, rekao je radnik ŽRS Zlatko Marin.

“Očekivali smo da nam se bar neko iz Minsitarstva saobraćaja obrati. Njih izgleda Željeznica ne zanima oni su digli ruke od Željeznica”, rekao je radnik ŽRS Dragan Peulić.

Samo nekoliko sati ranije, okupilo se 200- tinak željezničara, punih nade. Pred Upravu i resorno ministarstvo postavili su ultimatum.

“Pozivamo Upravu ŽRS, ministra saobraćaja i veza i ministra za boračka pitanja da dođu da porazgovaramo o ovom našem problemu. U 12 sati ako niko ne dođe otići ćemo sa delegacijom u Vladu predati zahtjev da nas neko od nadležnih primi. Ne odustajemo, odavde nas mogu odnijeti samo na nosilima i to je jedino na šta mi pristajemo, osim ispalte koju ste nam dužni. Ministar kaže to su sitan sredstva, dajte nam ih kad sušitna, izvolte isplatite radnike da mi odemo odavde”, rekao je Zlatko Marin.

Jedan od zahtjeva bila je i ostavka generalnog direktora Dragana Savanovića. Do podne željezničari su cupkali, čekali, ali niko se nije pojavio. Obišli su ih tek članovi udruženja Restart Srpska, poslanik SDS Davor Šešić i njegov kolega odbornik Ljubo Ninković, kao i dva vojnika Eufora koji su željeli iz prve ruke čuju šta se dešava. Radnici ogorčenje nisu krili.

“Uslovi za rad su nikavi, sredstva za rad nemamo, šta hoće još od nas. Vodite nas brate negdje, zatvorite i nas i naše porodice i onda na s pustite da živimo. Dajte nam jedan kazan idemo na kazan. ali nemojte nam uzimati ono naše što smo zaradili”, rekao je radnik ŽRS Žiko Pantić.

Prije nego se tročlana delegacija uputila u Vladu, stiglo je saopštenje iz Uprave ŽRS. O ostavci generalnog direktora ni slova, ali pišu da se plate u Željeznicama RS isplaćuju redovno i priznaju da nisu ispalatili jedan topli obrok i tri prevoza zaključno sa julom. Za desetoricu radnika koji su u štrajku glađu, javno su objavili iznos dugovanja po tom osnovu, kako pišu u cilju objektivnog informaisanja javnosti. Prvi na spisku je Zlatko Marin – njemu, kazu, duguju, 50 maraka i 16 feninga. Najveći iznos dugovanja je 268 maraka.

“Radi se o tome da je to za njih sitna suma, ali je to suma za naše porodice od vitalnog značaja za preživljavanje. Naravno kad oni imaju tolike palte ne mogu da shvate da je nekom 200 ili 300 maraka velika suma. Teško je porediti nekoga ko ima šest do 10 hiljada platu i nekoga ko ima 400 maraka platu”, rekao je radnik ŽRS Zlatko Marin.

“Oni ne mogu da shvate da radnik Željeznica RS živi od 100 maraka mjesečno. Ovo je omalovažavanje, ovo je lažno što su oni iznjeli, te cife nisu istinite”, rekao je radnik ŽRS Zoran Ćućić.

Upravi Željeznica i resornom ministru daju, kažu, i dva dana vikenda da ponude rješenje, a do tada ostaju na klupama zeljeznicke stanice.

Željezničari, oni koji štrajkuju glađu i oni koji su došli da ih podrže do daljenjeg ostaju ovdje na željezničkoj stanici u Banjaluci. Kažu da i dalje čekaju ispunjenje svojih zahtjeva.