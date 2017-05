Propao mu biznis zbog komšijinih koza

Prije tri godine sve je počelo gotovo idealno. Milos Petrović sa Rudnika je posadio 350 stabala višnje, sa namjerom da vremenom proširuje površine.



Međutim u trenutku kada je trebalo da razmišlja o berbi ove godine, on taj isti zasad krči.

Ograda postavljena odmah nakon sadnje, ali kao da nije bila dovoljna za komšijske koze, koje su od prvog trenutka bile prepreka ovom mladom voćaru, u namjeri da ostvari svoje ciljeve.

Miloš je uložio dosta novca u podizanje zasada, a štetu nema ko da mu nadomjesti.

To nije zadugo trajalo. Komšijske koze su neko vrijeme nakon sadnje pronašle put do mladih zasada višnje. Nakon te prve štete, biljke su počele da se regenerišu, bilo je i cvetanja ali to nije zadugo trajalo. Samo što se pomirio sa činjenicom da gubi rod te godine,i kad je pomislio da će konačno moći da se posveti unapređenju proizvodnje i nastavi dalje, nastao je ponovo problem..

Ni to nije urazumilo bahatog i neodgovornog komšiju da povede računa o tome gdje čuva koze.

Upravo zbog njegove nemarnosti ovaj mladi voćar odlučuje da otpočne krčenje mladog zasada višnje koje takoreći nije ni počeo da rađa.

Procenitelji su konstatovali da mu je ovim naneta šteta od oko million dinara, za potencijalni rod višnje, koje mu niko barem za sada neće nadoknaditi.

