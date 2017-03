Propali pokušaj revizije: Softiću obećano 150 hiljada

Dok lider SDA poručuje da bi bez obzira na propali pokušaj revizije, ponovo uradio isto, ne prestaju prozivke na njegov račun.



U federalnim medijima koji su pod kantrolom njegovog koalicionog partera pojavio se dokumnet koji potvrđuje da je Sakibu Softiću obećana isplata 150.000 maraka za pravne poslove u postupku revizije, iako se znalo da nema legitimitet.

Novac je trebalo da bude ispalaćen iz Fondacije “Pravda za BiH”, a naručilac je lider SDA Bakir Izetbegović.

“Iznos od 30.000 maraka, što je 20 odsto od ukupne sume, treba da bude isplaćen odmah po potpisivanju ovog ugvora, preostali iznos od 120.000 maraka, što je 80 osto o ukupne sume biće isplaćen nakon završetka posla i pismenog izvještaja o provedenim aktivnostima”.

Sakib Softić koji je ovih dana jedan o natraženijih sagovornika o svemu ćuti. Posljednji put na domaćem terenu kamere su ga snimile jos prije podnošenja zahtjeva za reviziju presude i to prilikom konsultacija sa Bakirom Izetbegovićem u Predsjedništvu BiH. Prosto je nemoguće dobiti bilo kakav komentar o obavještenjima iz Haga, ali i najavaljenoj istrazi u Tužilaštvu BIH.

Dok Softić o svemu ćutu, pažnju privlače brojni komentari na račun propalog pokušaja revizije. Refik Hozić, bivši portparol Haškog tribunala i direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku kaže da Softić nije jedini koji bi trebalo da snosi odgovornost.

Poručuje da se radi o ogromnom novcu koji se vrti oko revizije i da treba utvrditi ko ga je i kako trošio. Kaže i da su neosnovane tvrdnje Izetbegovića da je Sud u Hagu prekršio pravila i statut. Advokati koji su prisustvovali savjetovanju u sarajevskoj Vijećnici kažu da bi odluka bila ista, bez obzira na bilo kakva saznanja.

“Ne bi ništa promjenilo u Vijećnici saznanje, poslao jedno pismo advokatu Softić, iz koga se može zaključiti da registar Suda smatra da ta punomoć vise ne vrijedi”, rekao je advokat Asim Crnalić.

A jedina podrška za sve ono što je uradio u postupku revizije Bakiru Izetbegoviću stigla je od glavnog odbora partije. Juče je dobio brojne pozive da podnese ostavku, ali je on odgovorio da to neće učiniti. U takav potez ne vjeruje ni predsjedavajući Predsjedništva Mladen Ivanić koji danas poručuje da tom ostavkom niko ništa i ne bi dobio, jer bi Izetbegtovića zamijenio neko drugi iz vrha SDA, a on bi i dalje ostao lider partije.