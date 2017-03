Pronađeno tijelo nestale Prijedorčanke

Potraga za nestalom Prijedorčankom se širi sve do Jasenovca

“Nisam ni slutio u šta će se pretvoriti jučerašnji odlazak u ribolov”, priča Slavko Vujčić iz Jošika kod Dubice, čovjek koji je, sinoć, pronašao tijelo 17-godišnje Prijedorčanke Duške Džever.

Sa prijateljem je plovio Unom, na području Donje Gradine, nizvodno od Dubice. Oko 18 i 30 ugledao je leš zakačen nogom za jednu od grana koje su izvirivale iz vode.

“Prolazili smo čamcem i na 3-4 metra smo vidjeli tijelo zakačeno. Onda smo pozvali policiju, poslije njih su došli i vatrogasci. Pomogli smo toliko koliko smo mogli da se tijelo od te curice izvadi van”, ispričao je ribar Slavko Vujčić.

Akcija izvlačenja tijela iz vode trajala je skoro dva sata zbog nepristupačnog prilaza i strme obale. Čamac je mogao u Unu tek nekoliko stotina metara nizvodno.

“Tijelo je bilo zarobljeno između grana. Moralo se otkačiti i pristupilo se onda izvlačenju”, rekao je Dragan Burazor,zamjenik komandira Vatrogasne jedinice Kozarska Dubica.

Teško je sve to gledati, kažu Dragan i Slavko. Ipak je dijete u pitanju.

“I ja imam dijete. I to je dijete. Normalnom čovjeku to ne može da bude jednostavno”, kaže Vujčić.

Potraga za djevojkom svakodnevno je trajala od dana kad je upala u Sanu. Tijelo je pronađeno osamdesetak kilometara od mjesta nesreće, a samo tri kilometra uzvodno od ušća Une u Savu.