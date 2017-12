Pronađeni leševi milijardera i njegove supruge

Kanadski milijarder i njegova supruga pronađeni su mrtvi u njihovoj kući u Torontu u okolnostima koje je policija opisala kao “sumnjive”, javio je BBC.



Tijela Berija Šermana i njegova supruge Hani pronađena su u podrumu luksuzne kuće koju je par nedavno ponudio na prodaju. Pronašao ih je agent za nekretnine koji je kuću trebalo da pokaže zainteresovanim kupcima.

Šerman je bio osnivač i predsjednik farmaceutskog giganta Apoteks. Bio je filantrop i jedan od najbogatijih ljudi u Kanadi.

Policija nije saopštila detalje u vezi sa slučajem i nije potvrdila identitet bračnog para.

Da je riječ o Beriju i Hani Šerman rekli su prijatelji porodice i lokalni zvaničnici.

Par je imao četvoro djece. Kanadski premijer Džastin Trudo uputio je preko Tvitera poruku saučešća povodom njihove smrti.

Sophie and I are saddened by news of the sudden passing of Barry and Honey Sherman. Our condolences to their family & friends, and to everyone touched by their vision & spirit.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 16, 2017