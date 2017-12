Sutra pretežno oblačno, temperatura do 16 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti promjenljivo oblačno uz sunčane intervale.

Jutro će biti hladno i oblačno, uz slabo provijavanje snijega na sjeveru i istoku, a u Hercegovini pretežno vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana i popodneva očekuje se suvo vrijeme uz sunčane intervale i promjenljivu oblačnost, dok se tokom noći očekuje novo naoblačenje, najprije u sjevernim krajevima.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus osam do minus tri stepena, na sjeveru i jugu do nula, na planinama od minus 10, a najviša dnevna od minus dva do četiri, u višim predjelima od minus četiri stepena Celzijusova.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je u bilo umjereno do pretežno oblačno, sa snijegom u planinskim područjima.

(Srna)