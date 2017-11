Promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će u većini krajeva biti promjenljivo oblačno vrijeme uz slabu kišu povremeno.

Tokom dana na sjeveru i istoku biće pretežno suvo uz povremene sunčane periode. Uveče i tokom noći kiša će ponovo jačati u južnim i zapadnim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, u Hercegovini i na planinama ujutru povremeno jak.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do devet stepeni, na jugu od 10 do 14, a dnevna od 11 do 17, u Hercegovini i na sjeveroistoku do 19 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Mrakovica tri, Drinić, Rudo, Višegrad i Han Pijesak pet, Kalinovik, Sokolac, Mrakonjić Grad i Krupa na Uni šest, Banjaluka, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Ribnik, Šipovo, Zvornik i Mlječanica sedam, Bijeljina, Foča i Doboj osam, Srebrenica, Gacko i Nevesinje devet, Bileća 12 i Trebinje 13 stepeni Celzijusovih.

