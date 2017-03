Promjenljivo oblačno i sunčano

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.



Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog smjera, tokom dana na istoku od Semberije do Hercegovine jak sjeverni.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do tri stepena, u višim predjelima od minus sedam, a najviša dnevna od šest do 12, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus devet stepeni, Drinić minus četiri, Čemerno, Han Pijesak, Mlječanica, Novi Grad minus tri, Kneževo, Prijedor minus dva, Banjaluka, Gradiška, Kotor Varoš, Krupa na Uni, Sokolac, Kalinovik minus jedan, Mrkonjić Grad, Čajniče, Gacko, Jajce nula, Sarajevo, Nevesinje, Srbac, Srebrenica jedan, Foča, Tuzla dva, Trebinje, Višegrad, Doboj, Zenica tri, Bijeljina, Zvornik četiri, Neum šest, Mostar sedam,

Na Han Pijesku jutros u 7.00 časova izmjereno je 20 centimetara snijega.

(Srna)