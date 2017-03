Prolaz Barselone izazvao zemljotres – bukvalno!

Fudbaleri Barselone napravili su istorijski podvig u srijedu u Ligi šampiona, a reakcije se i dalje ne smiruju.

Barselona je na svom stadionu savladala Pari Sen Žermen rezultatom 6:1 i tako nadoknadila prednost Francuza iz prvog meča, u kojem je bilo 4:0.

Činilo se da je sve bilo rješeno poslije gola Edinsona Kavanija, ali su Katalonci u posljednjih osam minuta postigli tri gola i tako učinili nešto što nikome nije pošlo za nogom.

Nejmar je sa dva pogotka najavio senzacionalan trenutak, a onda asistirao heroju Serđiju Robertu, za ekstazi širom Katalonije. Upravo je taj trenutak zabilježen i na jednoj skali koja nije baš obična, onoj koja mjeri jačinu zemljotresa.

Pošto je lopta ušla u mrežu nakon uklizavanja Roberta, navijači su u transu izazvali blagi potres koji je registrovan na Rihterovoj skali.

Ubrzo je stigla potvrda i iz Seizmološkog zavoda Španije.

“Slavlje navijača izazvalo je blagi zemljotres”, rekao je seizmolog Đordi Dijas.

Epicentar zemljotresa zabilježen je blizu stadiona ‘Kamp Nou’, ali će uspjeh koji su učinili fudbaleri ‘Blaugrane’ odjekivati mnogo duže.

After the 6th goal a mini earthquake was triggered in the city of barcelona because of the celebration of the fans pic.twitter.com/VbPNIeE1CU

— barcaholic (@ali_ousseliy) March 10, 2017