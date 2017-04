Prokopao 10 kilometara kanala kroz planinu i nadmašio heroja iz mitologije

Između malog kineskog sela Kaovangba i preko potrebne vode za usijeve ispriječio se naizgled neprobojni bedem vertikalnih litica obližnje planine u provinciji Guejdžou. Kinez Huang Dafa nije dozvolio da se sitan detalj poput planine ispriječi na putu prosperiteta njegovog sela.

To za jednog mještanina nije bilo opravdanje da sjedi skrštenih ruku i čeka da im neko sa strane riješi problem, pa je nagovorio komšije da uklešu 10 kilometara kanala kroz, ponekad konkavne, kamene obronke koji oduzimaju dah.

Radna akcija trajala je sa prekidima čak 36 godina, nakon početka 1959. a njen pokretač Huang Dafa, koji sada ima 81 godinu, danonoćno je radio na radovima, čak i kada mu je ćerka bila na samrti.

Muka koja je nagnala 23-godišnjeg Huanga da krene u epsku borbu protiv planine očigledno je bila velika čim se odlučio da polako kucka 300 metara visoku liticu obješenu o deblo. Njegova posvećenost uspjela je vremenom da inspiriše druge mladiće da mu se pridruže i konačno iskopaju prvih 100 metara tunela kroz sam vrh planine koristeći samo ručni alat.

Međutim, voda još uvek nije potekla. Niko od njih nije bio dovoljno stručan da sprovede ovako komplikovan inženjerski poduhvat pa se tunel koristio da skrati put do susjednog sela. To nije osujetilo lokalnog junaka pa je on otišao da proučava sisteme navodnjavanja u obližnjem gradu.

Mnogo napornog i jako opasnog rada isplatilo se nakon poslednje etape, koja je konačno završena 1995. godine. Voda je konačno potekla i seljani više nisu strijepili da li će ujutro moći da spreme doručak, dok nemoćno posmatraju uvele usijeve na skromnim parcelama ispucale zemlje.

“Trebalo bi da učinimo nešto za opšte dobro kad god možemo. Ne treba da čekamo da se stvari dese same od sebe. Decenije mog života mogle su da prođu a da se ništa ne promijeni”,objašnjava Huang Dafa, prenosi “China Daily”.

Proizvodnja pirinča povećana je čak 16 puta, dok je 1.200 mještana imalo direktne koristi od požrtvovanja radnika amatera, od kojih su neki imali samo 12 godina kada su počeli da vise iznad strašnog ponora sa pijukom u ruci.

Ovako su nadmašili heroja kineske mitologije Ju Gonga, kome je trebala pomoć bogova da prokopa put kroz planine. Huang se umjesto u nebesa uzdao u svoje komšije koji se za razliku od Ju Gongovih nisu smijali zaludnosti poduhvata, već su uzeli sudbinu u svoje ruke.

(Večernje novosti)