Projekat “Evropska prestonica kulture 2024” polako napreduje

Banjaluka vrijedno radi na projektu “Evropska prestonica kulture 2024”. Rok za prijavu Evropskoj komisiji je oktobar ove godine.

Šef tima za pripremu aplikacije, Marko Bilbija, kaže da je jedan od preduslova – kulturna strategija Banjaluke – skoro gotova, a da je dobar dio posla već završen. Naišli su na pozitivne reakcije i kod gradskih vlasti i na kulturnoj sceni.

“Kad god smo sa nekim došli u kontakt, izložili mu šta je to EPK, i na koji način to funkcioniše, tek onda su ljudi počeli da shvataju koliki to domet može da ima, i koliko to može da doprinese razvoju grada”, rekao je Marko Bilbija, arhitekta i scenski dizajner.

Prošlih godinu dana, sedmočlani tim je analizirao stanje kulture u Banjaluci. Ocijenili su da može biti mnogo bolje, ali insistiraju da kod ovog projekta nije riječ o onome što već imamo, nego o idejama koje mogu biti temelj za preporod kulture. Najavljuju i vizuelni identitet za cijelu priču.

“Pričamo o nekim inovativnim, novim projektima, jer pravimo plan da za sedam godina pređemo iz tačke A u tačku B, kažemo šta je to što želimo da Banjaluka postane, tako da sve što je inovativno dolazi u obzir”, navodi Monika Ponjavić, teoretičar dramskih i audio-vizuelnih umjetnosti.

Prilikom izrade kulturne strategije, nije bilo privilegovanih umjetnosti ili žanrova. I rok i klasična muzika, i film i pozorište, i moderna i klasična umjetnost, jednako su zastupljeni – prioritet je izrada ekosistema koji će svima dati šansu. Banjalučki kulturnjaci pozdravljaju takav pristup.

“Kada se te šanse prošire, proširiće se odmah i sponzorstva, i umjetnici koji do sada nisu se obraćali, nisu se povezivali za rad, i mislim da je to sigrno odličan pristup, jer zašto bi bilo koji dio umjestnosti imao prednost”, rekao je Aleksandar Pejaković, umjetnički direktor banjalučkog Studentskog pozorišta.

Prije više od godinu dana, gradske vlasti su krenule u misiju da postanu evropski glavni grad kulture 2024. godine. Pobjednik će se znati 2020. godine, a trenutno su se osim Banjaluke kandidovali Mostar i norveški Bode.