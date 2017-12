Proizvodnja peleta od ambrozije

Ideja da od ambrozije napravi pelet, pošla je za rukom Radetu Vujiću iz sela Sitneši nadomak Srpca. Komšije su se smijale, priča Rade, ali su kasnije ostale u čudu.

On sad ambrzijom grije 140 kvadrata kuće. Noćima je sjedio kraj mašine koja je stigla iz Kine i smišljao od čega da napravi pelet. Ono što je dugima otpad, njemu je bila inspiracija, kaže Rade.

“Ovaj pelet je možda čak i kaloričniji od peleta od bukve ili od jalovine. Samo što ima problem, ima malo veće količine pepela. Pepela ima negdje od 10-15 od sto. Ali to za moju kuću ništa ne znači. To odeš svaka tri, četiri sata malo izgrneš iz ložionika, iz pepeljare i nastavljaš dalje”, kaže Rade Vujić.

Od kada se u medijima pročulo za njegov pelet, kaže Rade, mnogi pitaju ima li peleta za prodaju. Ima i onih koji misle da njegov pelet utiče na zdravlje, ali on tvrdi da sušena ambrzija nema mirisa, a iz dimnjaka ispušta isti dim kao i drugi pelet, u šta se uvjerila i ekipa ATV-a.

“Ambrozija koja utiče na alergiju je ona ambrozija u cvatu, to je juli, avgust mjesec. Ova se kosi negdje u septembru mjesecu, oktobru. To je zrela ambrozija. To možeš posuti po njivi, ona neće niknuti. Iz dimnjaka ide prilikom zapaljivanja, kao i svaki pelet, pojavljuje se crnog dima. Čim počne sagorijevati, bijeli dim. Znači, nema nikakvog mirisa, ni ništa.”, navodi Rade Vujić.

Prva proizvodnja peleta bila je probna, a dogodine planira i veću. Troškovi su kaže minimalni, svega 30-ak maraka koliko potroši struje. Ako bi se posao razvio, kaže Rade, dobro bi došla i podrška države. A valjalo bi i poljoprivrednicima da im očisti njive od ambrozije.