Prognoza vremena za narednu sedmicu: Vjetrovito, sunčano uz povremenu kišu

U BiH sutra će biti promjenljivo i malo toplije vrijeme uz više sunčanih perioda i povremenu kišu i pljuskove, a najviša dnevna temperatura biće od 17 do 21 stepen Celzijusov.

Ujutru će biti promjenljivo oblačno, na jugu i jugoistoku kiša, a u ostalim predjelima suvo. Kiša brzo prestaje pa će tokom prepodneva i sredinom dana u većini predjela biti suvo i malo toplije uz više sunčanih perioda, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od osam do 13, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih. Na jugu će biti do 23, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Popodne će biti nestabilnije vrijeme uz povremenu kišu i lokalne pljuskove na zapadu i ponegdje na jugu. Na istoku i u Semberiji suvo i sunčanije. Uveče i u noći oblačno uz slabu kišu koja se širi od zapada.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U utorak, 9. maja, biće oblačno i hladnije sa kišom. Ujutru će na jugu biti više suvog vremena, a tokom dana i u ovim predjelima kiša. Padavine će biti slabe do umjerene, a do večeri na sjeveru kiša prestaje.

Zbog hladnijeg vremena uveče na višim planinama će ponegdje padati slab snijeg. Jutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 11, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 20, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

U sredu, 10. maja, jutro će biti hladno, na jugu i istoku slaba kiša koja brzo prestaje, u ostalim predjelima suvo. U višim predjelima na zapadu slab mraz. Tokom dana biće suvo, postepeno toplije i pretežno sunčano vrijeme uz malo oblaka na istoku.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus jedan do četiri, na jugu do osam, u višim predjelima na zapadu od minus tri.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 14 do 19, na jugu do 23, u višim predjelima od 10 stepena Celzijusovih.

U četvrtak, 11, maja, biće znatno toplije i sunčano vrijeme u prvom djelu dana. Popodne postepeno naoblačenje od zapada, a kratkotrajni pljuskovi su mogući samo ponegdje na zapadu.

Tokom dana u Hercegovini i Krajini biće vjetrovito uz povremeno jak jugo. Jutarnja temperatura vazduha biće od četiri do 10, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova.

(Euroblic)