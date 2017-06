Proglašeni pobjednici konkursa “Moje pustolovine Boleta Komete”

Proglašenjem pobjednika i svečanom dodjelom nagrada u Muzičkom paviljonu u parku Petar Kočić, u nedjelju, 11. juna 2017. je završen likovni konkurs “Moje Pustolovine Boleta Komete”.



Prvo mjesto u kategoriji od 3 do 5 godina osvojila je Una Đurić, prvo mjesto u kategoriji od 6 do 8 godina osvojila je Anja Tepić, dok je autor najboljeg rada u kategoriji od 9 do 11 godina Ana Gaković. Osim dobitnika glavnih nagrada, proglašeni su i dobitnici posebnih priznanja. Nagradu za najkreativniju školu osvojila je banjalučka OŠ “Branko Radičević”. Likovne radove ocjenjivali su akademski slikari Miodrag Manojlović, Nina Babić i Đurđica Bjelošević.

Nakon dodjele nagrada upriličen je koktel, a sve prisutne zabavio je DJ DABA, RADIOSPARX.

Na likovni konkurs, koji je otvoren 15. februara 2017. godine na temu predstave „PUSTOLOVINE BOLETA KOMETE“, autorski projekat Marka Dukića, pristiglo je 308 radova iz Banjaluke i Bačke Palanke. Pravo učešća imali su klinci i klinceze iz cijeloga svijeta od tri do 11 godina.

Izložba likovnih radova biće otvorena od 11. do 15. juna od 8 do 21 čas.