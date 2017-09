Proglašeni najbolji projekti i reklamne agencije u Adriatic regiji

Najbolja agencija BalCannesa 2017. je Grey Ljubljana, a titulu najboljeg projekta odnio je Dear Mr. President, agencije Imago Ogilvy.

Po prvi put saznali smo kako na iste projekte gledaju oglašivači, agencije i novinari, a svaki od tih žirija dodijelio je nagradu najboljim projektima prema svom izboru. Čak 55 reklamnih agencija konkuriralo je na BalCannesu, a stručni žiri od 25 članova (oglašivača, agencija i novinara) iz cijele regije u jakoj konkurenciji izabrao je 25 najboljih projekata Adriatic regije i dodijelilo nagrade najboljima od najboljih.

Prestižnu titulu najbolje agencije BalCannesa odnijela je agencija Grey Ljubljana, koja je ujedno osvojila i posebnu nagradu žirija novinara za projekt The Bedtime Storytellers. Zagrebački Imago Ogilvy osvojio je dvije nagrade za projekt Dear Mr. President koji je proglašen najboljim projektom BalCannesa, a osvojio je i posebnu nagradu žirija oglašivača. Najboljim projektom prema mišljenju agencijskog žirija proglašen je One book for peace srpske agencije New Moment New Ideas Company. Nagradu za najbolji projekt koji je realiziran na više tržišta regije osvojio je Teslin vremeplov agencije Red Communication iz Beograda.

Uz agencije Grey Ljubljana i Imago Ogilvy, na listi top 5 agencija po bodovima našle su se agencije BBDO Zagreb, Bruketa&Žinić&Grey i Grey Worldwide Zagreb.

Najbolji projekti BalCannesa 2017. abecednim poretkom su:

• #pokazimozube – Ideo kreativna branding agencija

• Akcija – Imago Ogilvy

• Booktiga festival rabljenih knjiga, nagrada autoru/ici – Studio Sonda

• Dear Mr. President – Imago Ogilvy

• Disleksija je različitost a ne bolest – McCann Sarajevo

• Don’t hesitate, become an organ donor – AV Studio

• Facebook kampanja “Birajte ciljano” – iZone

• Fenomenalna Hrvatska – BBDO Zagreb

• How does a successful person look? – New Moment Tirana

• Iskon Casting – Señor

• Jelen s jednim rogom – Popular Communication

• Nada – Bruketa&Žinić&Grey

• Nađi novi posao – McCann Beograd

• One book for peace – New Moment New Ideas Company

• Patnje zadovoljnih korisnika – McCann Zagreb

• Priroda danas nema vremena za tebe – Bruketa&Žinić&Grey

• Samo hrabro – BBDO Zagreb

• Štartaj Slovenija (Start it up Slovenia) – Formitas BBDO

• Teatar Snova – Degoridan

• Teslin vremeplov – Red Communication

• The Bedtime Storytellers – Grey Ljubljana

• The Tribe Ride – Grey Ljubljana

• Triglav DRAJV App – Grey Ljubljana

• Wiener ‘Skip Ad’ – Grey Worldwide Zagreb

• Wiener ‘Vrag Nikad Ne Spava’ – Grey Worldwide Zagreb

Najbolji projekti BalCannesa 2017. prema odabiru žirija klijenata:

• #pokazimozube – Ideo kreativna branding agencija

• “Move your Finger” – Civil platform promoting action and individual responsibility – McCann Skopje

• Akcija – Imago Ogilvy

• Chipsy – Svaki dan ima bolji ukus uz osmeh – Ovation BBDO

• Dear Mr. President – Imago Ogilvy

• Disleksija je različitost a ne bolest – McCann Sarajevo

• Don’t hesitate, become an organ donor – AV Studio

• Facebook kampanja za pitch guidelines – iZone

• Iskon Casting – Señor

• Jelen sa jednim rogom – Popular Communications

• Kako siješ, tako ćeš i piti – Bruketa&Žinić&Grey

• One book for peace – New Moment New Ideas Company

• Park it in your kitchen – AV Studio

• Patnje zadovoljnih korisnika – McCann Zagreb

• Priroda danas nema vremena za tebe – Bruketa&Žinić&Grey

• Raiffeisen digitalni servisi – Communis Media S

• Samo hrabro – BBDO Zagreb

• Štartaj Slovenija (Start it up Slovenia) – Formitas BBDO

• Teatar Snova – Degoridan

• Teslin vremeplov – Red Communication

• The Bedtime Storytellers – Grey Ljubljana

• The Tribe Ride – Grey Ljubljana

• Triglav DRAJV App – Grey Ljubljana

• Upoznaj prave heroje – Via Media

• VodafoneCITY – 1UP

Najbolji projekti BalCannesa 2017. prema odabiru žirija agencija su:

• #pokazimozube – Ideo kreativna branding agencija

• Booktiga festival rabljenih knjiga – Nagrada autoru/ici – Studio Sonda

• Brufen Effect – Nemojte mučiti sami sebe – Señor

• Dear Mr. President – Imago Ogilvy

• Disleksija je različitost a ne bolest – McCann Sarajevo

• Don’t hesitate, become an organ donor – AV Studio

• Don’t joke with Slava – McCann Beograd

• Fenomenalna Hrvatska – BBDO Zagreb

• Gazebo – Imago Ogilvy

• Hello robot – FCB Afirma

• How does a successful person look? – New Moment Tirana

• Jelen sa jednim rogom – Popular Communications

• Nada – Bruketa&Žinić&Grey

• Nađi novi posao – McCann Beograd

• Nema da nema – Bruketa&Žinić&Grey

• One book for peace – New Moment New Ideas Company

• Patnje zadovoljnih korisnika – McCann Zagreb

• Priroda danas nema vremena za tebe – Bruketa&Žinić&Grey

• Pulski filmski festival – Studio Sonda

• Samo hrabro – BBDO Zagreb

• Svet koji još niste upoznali – McCann Beograd

• The Bedtime Storytellers – Grey Ljubljana

• Tragovi/Traces – Alma Quattro

• Wiener ‘Skip Ad’ – Grey Worldwide Zagreb

• Wiener ‘Vrag Nikad Ne Spava’ – Grey Worldwide Zagreb

Najbolji projekti BalCannesa 2017. prema odabiru žirija novinara su:

• #pokazimozube – Ideo kreativna branding agencija

• Akcija – Imago Ogilvy

• Antikreditaši – Imago Ogilvy

• Boli me Pipi – Imago Ogilvy

• Četkica – Bruketa&Žinić&Grey

• Dear Mr. President – Imago Ogilvy

• Disleksija je različitost a ne bolest – McCann Sarajevo

• Don’t hesitate, become an organ donor – AV Studio

• Fenomenalna Hrvatska – BBDO Zagreb

• Iskon Casting – Señor

• Nada – Bruketa&Žinić&Grey

• Oglas za posao – McCann Zagreb

• One book for peace – New Moment New Ideas Company

• Park it in your kitchen – AV Studio

• Patnje zadovoljnih korisnika – McCann Zagreb

• Priroda danas nema vremena za tebe – Bruketa&Žinić&Grey

• Raiffeisen digitalni servisi – Communis Media S

• Samo hrabro – BBDO Zagreb

• Štartaj Slovenija (Start it up Slovenia) – Formitas BBDO

• Teatar Snova – Degordian

• Teslin vremeplov – Red Communication

• The Bedtime Storytellers – Grey Ljubljana

• The Tribe Ride – Grey Ljubljana

• Wiener ‘Skip Ad’ – Grey Worldwide Zagreb

• Wiener ‘Vrag Nikad Ne Spava’ – Grey Worldwide Zagreb