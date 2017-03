Produžen ugovor o radu 17 puta, pa otkaz: Tužio Geodetsku upravu

Izgleda da je i to moguće – Sanjinu Krstanoviću iz Šamca u Geodetskoj upravi 17 puta je produžavan Ugovor o radu. Tamo je skoro tri i po godine radio kao stručni saradnik, a ugovori su mu konstantno produžavani na određeno vrijeme – pa je tako jedan trajao samo 23 dana.



Zbog otkaza i, po mnogo čemu, nesvakidašnjeg radnog odnosa – pisao je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

“Ja vjerujem da će Ustavni sud to korektno da odradi. Očekujem presudu, naravno, u svoju korist. Obzirom da to ne bude tako urađeno postoji Strazbur”, rekao je Sanjin.

Geodetsku upravu prvo je tužio banjalučkom Osnovnom sudu – tužba je odbačena kao neosnovana. Pošto nije pomogla ni žalba Okružnom sudu – odlučio je da piše ustavnim sudijama. Tvrdi da mu je uskraćeno pravo na pravično suđenje i ustavno pravo na rad. Bizaran slučaj, čini se, nije puno iznenadio ministar rada.

“Nažalost, kod nas je sve moguće. Ali mi se moramo truditi, moramo se angažovati. Svako u svojoj ulozi koju obavlja da praktično te stvari eliminišemo i da ih svedemo da jednu razumnu mjeru”, rekao je ministar rada i boračko invalidske zaštite u Vladi RS Milenko Savanović.

Razumnom mjerom je i Krstanović smatrao to da nakon dvije godine produžavanja ugovora, dobije onaj za stalno, kako bi to i trebalo da bude po slovu zakona. I poslije tog roka, ona je nastavio da radi smatrajući da, po automatizmu, ima takav ugovor. U Geodetskoj upravi kažu da je on pogriješio i da nisu prekršili zakon.

“Angažman i rad na određeno vrijeme po automatizmu nikada ne može preći u rad na neodređeno vrijeme. Ja moram da napomenem da, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, republički organi uprave u Republici Srpskoj mogu da angažuju državne službenike/namještenike na određeno vrijeme pod određenim uslovima odnosno ako postoje razlozi za tako nešto”, rekla je Mariana Šarčević iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS.

Po Krstanoviću, razloga je i više nego dovoljno. Tvrdi da su mu ugrožena prava na život, egzistencija, porodični život, ali i na brak. U Geodetskoj upravi uzvraćaju – neka Ustavni sud presudi ko je u pravu.