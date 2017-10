Prodat gliser od mahagonija Džona Kenedija FOTO

Gliser od mahagonija koji je pripadao ubijenom predsjedniku SAD Džonu Kenediju, prodat je za 75.000 dolara, a pilotski kombinezon koja je pripadao operativcu CIA Frensisu Gariju Pauersu, oborenom u SSSR-u, prodat je za 2.750 dolara na aukciji predmeta iz doba Kenedija u Njujorku.

Prodaja u kući Gernsi obuhvatila je raznorodne predmete – dokumenta, fotografije, kancelarijske predmete, čak i ukrašene srebrne zubne četkice za bebe.

Stolica za ljuljanje koju je Kenedi koristio u Bijeloj kući, posebno napravljena zbog njegove povrede leđa, prodata je za 30.000 dolara. Druga takva stolica koju su koristili i Kenedi i naredni predsjednik Lindon Džonson, prodata je za 10.000 dolara.

Među romantičnijim predmetima bio je gliser od pet metara, “senčeri rizorter” (Century Resorter) iz 1961. Kenedi ga je koristio u svojoj kući u Hjenisu, u Masačusetsu.

Nautička istorija porodce Kenedi je počela s Džonovim ocem, Džozefom koji je imao brod “Tenovas” – referenca na broj članova porodice Kenedi u to vrijeme: deset (Ten of us – Nas deset).

Kasnije, kada je na lutriji dobio gliser, nazvao ga je “Restovas” (Rest of us – Mi ostali), jer je porodica porasla. Taj čamac je postao lični gliser Džona Kenedija. Poslije njegove smrti, čamac je preuzeo njegov brat, Edvard, a potom je dobio i druge vlasnike.

Plava kupaći kostim koji je pripadao Džonovoj supruzi, pokojnoj Žaklini – Džeki Kenedi, prodat je za 1.800 dolara, a dvoje kupaćih gaća predsjednika Kenedija prodato je za 3.500, odnosno 1.800 dolara.

Većina ponuđenih predmeta je iz kolekcija Henrija Hiršija koji je bio oficir Ratne mornarice u Bijeloj kući tokom vlasti Kenedija, zatim iz zbirke Meri Galager koja je bila lična sekretarica Žakline Kenedi, i samog bivšeg operativca CIA, Pauersa.

U jednoj od istorijskih epizoda Hladnog rata, Pauers je zarobljen u Sovjetskom Savezu 1960. godine pošto je oboren njegov špijunski avion.

U početku su SAD pokušavale da to prikriju, izmišljajući priču o izgubljenom meteorološkom avionu NASA koji je skrenuo s kursa, ali stvari su postale neprijatne za SAD kada su Sovjeti pokazali Pauersa živog.

