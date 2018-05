Prodajom poklona sa kraljevskog vjenčanja zaradila 20 hiljada funti

Čokoladica, flaširana voda, magnet za frižider – činili su paket koji su ispred kapele dobili brojni posjetioci koji su pratili kraljevsko vjenčanje princa Harija i Megan Markl. Ipak, jedna od uzbuđenih “zvanica” sjetila se da od toga i zaradi, pa je ponudu “okačila” na eBay. I prodala je za 20.000 funti.

Menadžerka Kler Oliver bila je jedna od 1.200 gostiju koji su slavlje i vjenčanje pratili ispred kapele “St George”.

Imala je povlasticu, kako kaže, da iz neposredne blizine vidi kraljevsku porodicu i njihove slavne goste.

Ali, ona kao i nekolicina gostiju koji su dobili zlatnu kartu da uveličaju vjenčanje sada tu povlasticu koristi – ona je prodala poklon koji je dobila besplatno kao zahvalnost. Kako prenosi “Daily Mail”, u roku od svega nekoliko sati pokloni “goodie bag” planuli su preko eBay.

Paket je sa logotipom kraljevske porodice, a u njemu je bilo i pismo dobrodošlice, razglednica, limenka keksa i vaučer za popust od 20 odsto u kraljevskoj prodavnici poklona.

“Ne želim da komentarišem svoju prodaju”, rekla je Oliver za “Daily Mail”.

A lovely touch for the guests in the Castle for todays’s #RoyalWedding, complete with water and a huge Harry and Meghan chocolate coin. pic.twitter.com/lODWk7fN3o

