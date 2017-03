Procurio novi render “Samsung Galaxy S8”

Poznati tipster s Tvitera Evan Blas objavio je zvanični render novog Samsung “Galaxyija S8” mjesec dana prije zvaničnog predstavljanja.

Na renderu se vidi redizajnirani “Galaxy S8” bez home dugmetake. Ekran je zakrivljen sa svake strane i telefon praktično nema ivice.

Konkretnih informacija o softveru ili kućištu telefona nema, ali može se naslutiti da se “Galaxy S8” razlikuje od prethodnih mobilnih telefona.

Samsung je u teškoj poziciji, a s obzirom na to da je danas posljednji dan Svjetskog mobilnog kongresa (MWC), vrijeme otkrivanja nije slučajno. Iako su mnogi, na konferenciji u Barseloni, očekivali “Galaxy S8”, Samsung je predstavio dva tableta. Predstavljanje naredne perjanice najavljeno je za poseban događaj koji će biti održan 29. marta.

Ovim curenjem informacija Samsung se vraća na vrh, bacajući u drugi plan Nokiju, Blekberi i LG koji su novim uređajima napravili senzaciju.

Podsjećamo, “Galaxy S8” naći će se u dvije verzije. Obje će biti opremljene procesorom Snapdragon 835 ili Exynos 8895 (u zavisnosti od regiona), kamerom od 12MP i blendom od f/1.7, 4GB ili čak 6 GB RAM-a, a skener prsta će biti pomijeren na zadnji dio.

“Galaxy S8” će imati displej od 5,8 inča i bateriju kapaciteta 3.000 mAh, dok će “Galaxy S8 Plus” imati veći 6.2-inčni displej i bateriju kapaciteta 3.500 mAh.

I think this is what you’ve been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R

— Evan Blass (@evleaks) March 1, 2017