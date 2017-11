Procurili “Rajski papiri”: Kraljica, Tramp, Bono, Guzenbauer

Više od 13 miliona dokumenata pod imenom “Rajski papiri” otkrivaju kako svjetska elita, političari i velike korporacije “čuvaju” bogatstvo od poreznika.



Međunarodno udruženje novinara objavilo je istraživanje o imovini moćnika, skrivenim fondovima i ofšor računima, koje otkriva tajni svet u kojem obrću njihove milijarde.

U njima se govori o ofšor sredstvima britanske kraljice, vezama saradnika Donalda Trampa i Rusa, tajnim poslovima saradnika Džastina Trudoa i o još 120 političara i moćnika.

Takođe, u papirima koji su procurili spominju se veliki brendovi i internacionalne kompanije kao što su Epl, Najk i Uber, kao i veze politike, privatnih bogatstava i korporativnih giganata i zajednički napori za izbjegavanje poreza i “maštoviti manevri” njihovih knjigovođa.

I ovog puta novinari ističu da se u papirima spominju legalna poslovanja preko ofšor kompanija i fondova, kao i da spominjanje bilo čijeg imena ne upućuje na to da je neko kršio zakon.

“Rajski papiri” govore o novcu koji je Trampov saradnik dobijao od energetske kompanije iz Rusije čiji je suvlasnik zet Vladimira Putina, o 13 miliona dolara koje je preko ofšor kompanija ulagala kraljica Elizabeta Druga, o poslovima bivšeg američkog generala Veslija Klarka, o Alfredu Guzenbaueru, koji je ovdašnjoj javnosti poznat kao savjetnik srpskih vlasti, ali i o novcu koji su preko državnih kompanija Rusi upumpali u Fejsbuk i Tviter.

Kako se navodi, iza investicija ruskog milijardera Jurija Milnera u Silicijumsku dolinu stoji “lavirint ofšor kompanija”, ali i novac ruske VTB banke i giganta Gasproma.

U “Rajskim papirima” se spominju i imena zvijezda iz industrije sporta i zabave kao što su Madona i Bono Voks, kao i načini na koje oni na legalan način “čuvaju” svoje bogatstvo od poreznika.

Kako prenosi BBC, govori se i o poslovanju u engleskoj Premijer ligi i vezama ruskih tajkuna sa fudbalskim klubovima Arsenalom i Evertonom.

U pretrazi baza podataka ICIJ, u kojoj se nalaze i “veliki igrači” obuhvaćeni dokumentacijom iz “Panamskih papira”, pojam Srbija kao rezultate izbacuje tekstove o Guzenbaueru i sestri Mila Đukanovića Ani Kolarević.

Kao i prethodno veliko otkriće koje su istraživali novinari više od 100 redakcija okupljeni pod kapom ICIJ, tzv. “Panamski papiri”, ključne dokumente je i ovog puta dobio njemački “Zidojče cajtung”.

Na svom sajtu ICIJ navodi ključna otkrića “Rajskih papira”:

– ofšor aktivnosti 120 političara i svjetskih lidera, među kojima su i britanska kraljica i 13 bliskih saradnika i donatora predsjednika SAD,

– “poreske vratolomije” više od 100 multinacionalnih korporacija, među kojima su Najk, Epl i proizvođač botoksa Alergan,

– otkrivaju se velike kupovine korporacija u Africi i Aziji, preko Mauricijusa i Singapura zbog poreskih olakšica,

– detalji o tome kako vlasnici aviona i jahti, među kojima su pripadnici svjetskog plemstva i sportske zvijezde, koriste Ostrvo Men kako bi izbegavali poreze na luksuz i pokretnu imovinu,

– otkriće o tajnim poslovima i skrivenim kompanijama povezanim sa korporacijom Glenkor

U narednim danima se očekuje objavljivanje niza dokumenata, koji će javnosti upoznati sa detaljima, ali i reakcije onih čija se imena navode u papirima.

Gigant Eplbaj, jedan od lidera u ofšor poslovanju, najvjerovatnije je izvor dokumenata, a saopšteno je da su oni najvjerovatnije ukradeni u sajber napadu prošle godine.

Eplbaj, čije se ime spominje u nizu papira, već je objavio da se bavi isključivo legalnim aktivnostima i da pruža usluge klijentima u okviru međunarodnog prava.

#ParadisePapers – 13.4 million documents, 94 media partners, more than 120 politicians and world leaders. https://t.co/lHHyt9eLTS pic.twitter.com/mecTosLSxD

— ICIJ (@ICIJorg) November 5, 2017