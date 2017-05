Privodi se kraju utvrđivanje broja srpskih žrtava rata

Svoj mir do kraja godine trebalo bi da nađu porodice Srba nestalih u ratu u BiH od 1991-1995 godine. Nakon potpisivanja sporazuma o korišćenju podataka između Ministarstva uprave i Republičkog centra za istraživanje rata, utvrđivanje broja žrtava rata privodi se kraju.

“Mi ćemo pomoći zaista ljudima koji iz različitih razloga ne mogu doći do porodica, teško je provjeriti vjerodostojnost podataka ovih vundrabilnih kategorija. Dakle, porodica boraca, nestalih, nastradalih, gdje je s obzirom da vrijeme protiče sve teže i teže utvrditi i ispitati određene podatke”, izjavila je Lejla Rešić, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS.

Popisivanje žrtava počelo je prije četiri godine. S obzirom na poteškoće pri istraživanju, popis koji će za osam mjeseci biti dostupan, ipak neće biti konačan. Ići će se do kraja da nijedna žrtva ne bi bila predmet osporavanja, obećava i direktor Centra za istraživanje rata. Do sada je, kaže, evidentirana 29.021 žrtva.

“Ako to uporedimo sa podacima demografske službe Haškog tribunala koja je popisala 22 774 žrtve, dolazimo do činjenice da je već u ovom momentu, iako mi nismo okončali svoj posao do kraja, Haški tribunal umanjio srpske žrtve za oko 21%”, kaže Milorad Kojić, Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih.

U bazi podataka trenutno oko 600 imena čeka provjeru. Osim brojeva, utvrdiće se i datum smrti, ali i način stradanja. Tada će se konačno znati i da li su predmet zločina bili i stradali vojnici.

“Evo, i demografska služba Haškog tribunala je utvrdila da je stradalo oko 7 000 civila. Međutim, i stradali vojnici su nekad predmet ratnog zločina, jer su to bila zarobljena lica koji su kasnije usljed zarobljavanja, usljed torture ili možda ubistva takođe bila predmet ratnog zločina”, kaže Milorad Kojić, Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih.

“Taj popis je temelj da se spriječi iskrivljavanje istorijskih činjenica”, kaže Kojić. Do sada je, tvrdi, bilo mnogo pokušaja. Građanima je dostupna i aplikacija “Prijavi žrtvu” na sajtu Centra za istraživanje rata.