Pripremite kišobran: Za vikend česta kiša i grmljavina

Sunčano vrijeme, temperatura do 25 stepeni

Sunčano i veoma toplo, temperatura do 31 stepen

U Republici Srpskoj će tokom vikenda biti nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom, dok se postepena stabilizacija vremena očekuje u ponedjeljak, 7. maja, rečeno je Srni u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.

Dežurni sinoptičar Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Milica Đorđević rekla je da će sutra ponegdje biti i lokalnih nepogoda uz jače padavine i pojavu grada, a da se jače padavine očekuju na sjeveru duž rijeke Save i ponegdje na istoku Srpske.

“Ujutru će biti oblačno uz povremenu slabu kišu. Biće i suvog vremena, a na jugu i sjeveroistoku i povremenih sunčanih perioda. Sredinom dana kiša i pljuskovi postepeno jačaju i popodne će ponovo biti nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom i malo svježije”, rekla je Đorđevićeva.

Ona je istakla da će najviša dnevna temperatura vazduha biti od 18 do 24 stepena Celzijusova, na jugu i u Semberiji toplije do 27 stepeni, a u višim predjelima od 14 stepeni Celziusovih.

U nedjelju, 6. maja, biće malo svježije i oblačno vrijeme uz slabu kišu tokom jutra, popodne umjerene do jače padavine uz pljuskove sa grmljavinom, a na jugu Srpske više sunčanog vremena očekuje se u prvom djelu dana, a popodne povremeni pljuskovi.

“Minimalna temperatura vazduha biće od 10 do 17 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 22 stepena Celzijusova, na jugu do 27 stepeni, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih”, rekla je Đorđevićeva.

Ona je rekla da se postepena stabilizacija vremena očekuje u ponedjeljak, 7. maja, dodavši da će jutro biti oblačno uz povremenu kišu na jugu i istoku Srpske, a tokom dana pretežno suvo uz sunčane periode, jedino na istoku Srpske nestabilno uz povremenu slabu kišu.

“Minimalna temperatura vazduha kretaće se od osam do 14 stepeni Celzijusovih, na jugu oko 17 stepeni Celzijusovih, dok će se najviša dnevna temperatura vazduha kretati od 17 do 23 stepeni Celzijusovih, a na jugu oko 26 stepeni Celzijusovih”, rekla je Đorđevićeva.

Ona je istakla da će utorak, 8. maja, biti pretežno suvo i sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok će nešto oblačnije biti na jugoistoku Srpske, a kratkotrajni pljuskovi su mogući samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima na istoku Srpske.

Najviša dnevna temperatura vazduha u utorak kretaće se od 19 do 24 stepena Celzijusovih, na jugu Srpske do 27 stepeni Celzijusovih, a u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

(Srna)