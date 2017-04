Pripreme za polumaraton teku prema utvrđenom planu

U banjalučkoj Gradskoj upravi danas je održana druga sjednica Organizacionog odbora Banjalučkog M:tel polumaratona. Sjednicom je predsjedavao gradonačelnik Igor Radojičić, koji je izjavio novinarima da pripreme za ovaj sportski događaj teku prema utvrđenom planu i da za sada nema većih problema.



– Pozivam sve naše sugrađane da se pridruže polumaratonu i vjerujemo da ćemo 14. maja imati jedan lijep događaj u našem gradu. Konstatovali smo da pripreme idu svojim tokom, a za nas je veoma zanačajno da postoji povećan interes za naš polumaraton i mi želimo da se regionalno pozicioniramo u krugu sličnih događaja – rekao je Radojičić.

Direktor trke Vladimir Selec, kazao je da je do sada, za glavnu trku, prijavljeno 1.200 trkača, što je skoro duplo više nego u istom periodu prošle godine. On je najavio da je od ove godine uvedena i novina, a to je Bambini trka, odnosno trka za naše najmlađe, koja će biti održana 13. maja.

Generalni sponzor polumaratona je kompanija M:tel. Portparol ove kompanije, Milica Stojaković, rekla je da je M:tel od prvog dana uz Banjalučki polumaraton i da je polumaraton za kratko vrijeme izrastao u važan sportski događaj na ovim prostorima.

Banjalučki M:tel polumaraton se sastoji od tri trke – glavne trke na 21 km, zatim trke zadovoljstva i štafetne trke.