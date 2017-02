Prinudna naplata zbog duga Robnih rezervi

Uprava za indirektno oporezivanje krenula je u prinudnu napltu 9.5 miliona duga javnog preduzeća “Robne rezerve” potvrđeno je ATV-u u službi za informisanje uprave.



Na ovakav potez uprava se odlučila nakon što su godinama Vlada i Robne rezerve odbijale da isplate dug od 4,3 miliona koje je svagg dana uvećavao za iznos zatezne kamate.

Prvi na doboš otišli su vrijednosni papiri. Uprava za indirektno oporezivanje zaplijenila je akcije koje su Robne rezerve imale u laktaškoj Mljekari i prodala na berzi za mršavih 156 hiljada maraka.

Zatim je na red došla nekretnina u banjalučkom naselju Rebrovac gdje je u toku upis hipoteke. Pokušah uprave da zaplijeni novac sa računa Robnih rezervi u pet banaka propao je jer su svi već bili blokirani po raznim osnovama, pa su mogli samo da narede obustavu svih transakcija.

Dok sudski izvrsioci plijene imovinu resorni ministar najavljuju žalbu sudu. Dug od 4 miliona svakog dana rastao je za 0,06 odsto dok se nije pretvorio se u devet, o čemu je ATV ranije izvještavala.

“Sva pravna sredstva će robne rezerve da upotrijebe da dokažu da je to prevelika kamata. Jer to nisu angažovana sredstva nego to su sredstva koja u odnosu na ono početno to je ogromnih sedam miliona kamata to je uhhh. Ali, evo nastojaćemo mi se borimo s jedne strane uprava s druge pa vidjećemo ko će nadam se da ćemo mi ovaj put pobjediti”, rekao je ministar turizma RS Predrag Gluhaković.

Na ove navode iz Uprave samo dostavljaju dokument u kojem se Vlada Aleksandra Džombića obavezala da priznaje dug nekadašnje direkcije za Robne rezerve. Sadašnjem istoimenom javnom preduzeću naložila je da isplati milion maraka dok je ostatak duga vlada preuzela na sebe.

Kako do danas ništa nije isplaćeno uprava je svakog dana zaračunavala kamatu koja je trenutno veća od samog duga i iznosi pet miliona maraka.

Tokom cijele prošle godine iz vlade su bez detaljnih pojašnjenje stizale poruke da će se rješenje uskoro pronaći. Čekali su dugo i u Upravi za indirekto oporezivanja, ali su odlučili da podvuku crtu.

“Grupa za prinudnu naplatu Regionalnog centra Banja Luka se u više navrata obraćala Vladi i Ministarstvu finanasija sa zahtjevom za dostavljanje informacije kada navedeno Ministarstvo planira izmiriti obaveze preuzete Zaključkom Vlade”, navodi se u saopštenju UIO.

Ipak na adresu uprave do danas nije stigao ni čuveni odgovor iz Vlade “u skladu sa prilivom sredstava”. Zato je u toku pljenidba imovine a preduzeće je u pravim problemima.

Zbog blokade računa kako saznajemo radnici Robnih rezervi nekoliko mjeseci ne primaju plate. Direktor se danas nije javljao na telefon, a već mjesecima na naša pitanja iz Robnih rezervi ne dostavljaju ni odgovor koliko su platili štete po osnovu izgubljenih sudskih sporova.