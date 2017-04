Prikazan film o generalu Novaku Đukiću

“Mučan teret podmetnute krivice” naziv je dokumentarnog filma, koji su realizovali fondacija “Pravda za Novaka Đukića” i tim za odbranu generala, čije je prikazivanje u Prijedoru priredila ovdašnja Boračka organizacija.

Šef tima odbrane generala Đukića Milorad Ivošević istakao je da je sinoćnji film djelić napora kojima se pokušava utvrditi istina i bitne karakteristike odnosa između uzroka i posljedica u slučaju “Tuzlanska kapija” koje ni prvostepeni, ni drugostepeni, ni trećestepeni sud nisu nikada uzimali u obzir.

“Kao dugogodišnji sudija i advokat, mogu reći da sam vidio, pisao, sudio ili branio u stotinama i stotinama slučajeva, ali više vulgarizacije prava, pravde i istine nije se moglo sakupiti kao u ovom slučaju”, rekao je Ivošević.

Zamjenik direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Nevenko Vranješ kaže da se nikada niko od članova porodica ljudi stradalih na Tuzlanskoj kapiji, kao ni brojnih tamošnjih udruženja, nije zainteresovao, niti došao da pogleda ili sasluša šta to radi “ova strana”, iako su uredno bili pozivani i na same rekonstrukcije događaja.

“Pod kakvim su oni ubjeđenjem, šta je zapravo njima motiv da to sve drže na ovaj način, da očigledno prihvate nešto što nije istina, to je pitanje koje se meni stalno nameće. Jer, ovim oni nisu dobili istinu, nisu dobilu pravdu. To je ostalo kao dilema nama koji smo bili tamo i dosta vremena proveli istražujući ovo, šta je to što drži taj narod tamo, te roditelje i porodice žrtava u takvoj zabludi”, naveo je Vranješ.

Vranješ je podsjetio na to da je na vojnom poligonu Nikinci u Srbiji sagrađena replika tuzlanskog trga gdje su za nepune dvije godine izvedena 32 opita, od čega 17 sa granatom 130 milimetara, jedan sa granatom 155 milimetara i 14 sa eksplozijama.

Prema njegovim riječima, provjerene su sve moguće situacije i svi ekspertski timovi su, nezavisno jedni od drugih /jedan domaći i po jedan iz Izraela, Francuske i Češke/, došli do istog zaključka, a to je da na Kapiju nije ispaljen nikakav projektil ni sa zapada ni sa istoka.

“Nismo imali namjeru osporiti žrtve, ni zločin, nego dokazati da za to nije odgovoran general Đukić”, dodao je Vranješ.

Sam general Đukić u filmu govori da ne želi da njega tek tako neko oslobodi i izvede za ruku iz zatvora, već da se istina dokaže i da on na osnovu toga bude oslobođen, a krivci budu kažnjeni.

Projekciji filma prisustvovali su i predstavnici boračkih organizacija iz Novog Grada i Oštre Luke, kao i sinovi generala Đukića Igor i Davor. Svim gledaocima podijeljene su brošure sa osnovnim informacijama o ovom predmetu.

Sud BiH osudio je 2014. godine generala Đukića na 20 godina zatvora proglasivši ga krivim da je, kao komandant Taktičke grupe “Ozren” Vojske Republike Srpske, u maju 1995. godine naredio artiljerijskom vodu da iz topa kalibra 130 milimetara granatira Tuzlu sa Ozrena, pri čemu je poginula 71, a ranjeno 150 osoba.

U međuvremenu, u Višem sudu u Beogradu nekoliko puta je odgađano ročište na kojem bi trebalo da se razmatra zahtjev Ministarstva pravde BiH da se ratifikuje presuda protiv generala Đukića, koji se liječi u Srbiji.

