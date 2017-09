Prijetnje Gugenhajmu, povučeni sporni radovi sa životinjama

Muzej Gugenhajm u Njujorku objavio je povlačenje tri sporna djela iz predstojeće izložbe o savremenoj Kini, poslije prijetnji zbog namjere da žive životinje izlože kao eksponate.



Izložba “Umjetnost i Kina poslije 1989: Teatar svijeta” (Art and China after 1989: Theater of the World”) treba da se otvori 6. oktobra i govori o kineskoj umjetnosti poslije Tjananmena, sa djelima ostvarenim između 1989. i 2008. godine.

Među tim delima tri uključuju i životinje.

Gugenhajm je saopštio kasno sinoć da povlači tri sporna djela zbog brige za bezbjednost osoblja i posjetilaca.

Jedno od djela koje je kritikovano je osmougaona instalacija u kojoj se nalaze stotine živih reptila i insekata, i bilo je zamišljeno da posjetioci mogu da posmatraju taj simbolični ekosistem u kome slabi bivaju pojedeni.

Aktivisti su takođe tražili da se skloni djelo “Psi ne mogu da se dotaknu”, video kineskih umjetnika Sun Juan i Peng Ju na kome su prikazani pitbuli postavljani jedan naspram drugog, svaki povezan oko vrata za pokretnu traku, kako pokušavaju da se međusobno napadnu.

Treće nepoželjno djelo je video u kome se divlji vepar i divlja svinja pare.

Aktivisti za odbranu prava životinja su se mobilisali preko društvenih mreža da njujorški muzej povuče ta djela.

Poslije višednevne kampanje i uz podršku američkog udruženja za odbranu prava životinja PETA, muzej Gugenhajm je popustio.

“Iako su ta djela prikazana u muzejima u Aziji, Evropi i u SAD, Gugenhajm žali da je zbog eksplicitnih prijetnji nasiljem bio primoran da donese tu odluku”, navodi se u saopštenju muzeja.

Muzej je naveo da kao umjetnička institucija koja želi da predstavlja različite glasove žali što mora da povuče ta umjetnička djela dodajući da će sloboda izražavanja uvijek ostati neophodna vrijednost Gugenhajma.