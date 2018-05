Prijepodne sunčano, potom pljuskovi sa grmljavinom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra prijepodne će biti sunčano vrijeme, a tokom dana nestabilno uz česte pljuskove sa grmljavinom.

Ujutro će biti pretežno vedro. Tokom prijepodneva i sredinom dana na jugoistoku će doći do razvoja oblaka i pojave pljuskova sa grmljavinom, dok će u ostalim predjelima biti sunčano, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Popodne će biti nestabilno, a pljuskovi će se širiti od istoka ka ostalim predjelima. Ponegdje će biti i lokalnih nepogda uz jače pljuskove i moguću pojavu grada. Jače padavine se očekuju na istoku, dok će na jugu i krajnjem zapadu biti rjeđa pojava pljuskova. Slaba kiša će ponegdje padati i tokom noći.

Jutarnja temperatura vazduha biće od šest do 12, na jugu 16, a najviša dnevna od 21 do 26, na jugu do 29, a u višim predjelima do 17 stepeni Celzijusovih. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni, podaci su Federalnog hidrometerološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica osam, Kalinovik, Han Pijesak 17, Sokolac 18, Gacko, Mrakovica 19, Srebrenica, Mrkonjić Grad 20, Krupa na Uni, Ribnik i Sarajevo 21, Nevesinje, Šipovo, Livno, Tuzla i Istočno Sarajevo 22, Novi Grad, Bugojnio, Rudo, Foča 23, Srbac, Banjaluka, Doboj i Zvornik 24, Bijeljina, Višegrad i Prijedor 25, Bileća 26, Trebinje i Neum 27, Mostar 28 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 22. maja, ujutru će biti umjereno oblačno uz sunčane periode. Slaba kiša je moguća samo ponegdje na sjeveru. Tokom dana i popodne jači razvoj oblačnosti donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u većini krajava.

Očekuju se i lokalne nepogode sa jačim pljuskovima, a ponegdje je moguća i pojava grada. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 22 do 27, a u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 23. maja, nastavlja se nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Jače padavine se očekuju na jugu i jugoistoku, a na sjeveru će u prvom dijelu dana biti i sunčanih perioda, a popodne uz česte padavine. I dalje će biti uslova za lokalne nepogode uz jače padavine i pojavu grada ponegdje.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 18 do 25, na sjeveroistoku do 27 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 23. maja, ujutru će na istoku i ponegdje na sjeveru biti slaba kiša, a u ostalim predjelima suvo uz sunčane periode. Već tokom prijepodneva ponovo počinje kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će se nastaviti tokom većeg dijela dana. Očekuju se jače padavine, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz pojavu grada. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 26, na jugu oko 28, a u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

