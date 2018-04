I prijedorski malinari ozlojeđeni zaraženim sadnicama

Poslije UNDP-ovih zaraženih sadnica ništa ne rađa, a tome svjedoči i malinjak Đoke Martinova iz Prijedora koji je na dijelu zemlje gdje je bila zaražena Polka, posadio Miker.

Sve se posušilo dok su iste te sadnice desetak metara pored na zdravoj zemlji, urodile plodom.

“Ne znam kako je to moguće, mora da je zemlja zaražena” kaže Đoko koji se malinama bavi već pet godina.

Prvi neuspjeli redovi pojavili su se nakon sadnica koje je dobio od UNDP-a u decembru 2015. godine. Sadnice su u zemlji bile samo tri dana dok ih nije povadio. Kasnije je kupio nove sadnice o svom trošku i posadio ih na zdravoj zemlji. Poljopivrednu opremu u vrijednosti od 1000 maraka dobio je kao zamjenu za zaražene sadnice koje je morao spaliti. Nije ni pomislio da uzme nove sadnice, što je bio drugi izbor u pokušaju UNDP-a da ućutka poljopivrednike.

“Neka oprema oni su nudili. U vrijednosti, to niko ne zna kako su oni to dijelili vrijednosti, valjda sadnice, kako je to bilo, pa za dunum. Bonus su davali, ja sam to uzeo. Nisam htio ništa više da mi daju . Tako da… Ko zna kakve bi poslije bile otkud znam. Davali su opet sadnice, ali ja nisam htio da uzmem niti ću ikad više uzimati”, ispričao je Đoko Martinov.

Zijad Hamzić odlučio je da rizikuje, pa je na zemljištu gdje je bila zaražna Polka posadio drugu sortu o svom trošku. Zemljište je tretirano bakrenom mješavinom i krečnjakom.

“Stajalo je godinu dana, pa ćemo vidjeti ove godine hoće li biti roda”, kaže Zijad.

“Kako će se dalje pokazati u zemljištu, zato nešto nisam ni ulagao ni… Znači ići ću otprilike na održavanje i da vidim kako će se pokazati godinu ili koju, da li će se pojaviti ta zaraza ili neće”, kaže Zijad Hamzić

Na pitanje šta će uraditi ako mu propadnu ove sadnice Hamzić odgovara;

“A šta ću, najvjerovatnije ću morati ukloniti to i onda ću ići ili na analizu zemljišta ili da ga dezinfikujem ili pokušati nekako, ne znam nakon koliko vremena se može nešto koristiti”.

Oni prjedorčani koji zbog lošeg vremena nisu zasadili zaraženu Polku, posadili su zamjenske sadnice Mikera. Srećom ili nesrećom, ne znaju ni sami jer su se i te sadnice mnogima posušile. Nakon lošeg iskustva koje im je priredio UNDP mnogi su izgubili volju da se ikad više bave malinama.