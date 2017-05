Prijedorska policija: U Omarskoj nije bilo narušavanja javnog reda i mira

Mašine Arselor Mitala zaustavljene u Omarskoj, radnici pješaci došli do Verića! FOTO

Načelnik Policijske uprave Prijedor Dalibor Ivanić izjavio je danas da prilikom današnjeg izlaska radnih mašina – dampera iz RŽR “LJubija” u Omarskoj nije došlo do narušavanja javnog reda i mira, niti do ometanja saobraćaja, te da će policija preduzeti sve da do toga ni ne dođe.

Ivanić je rekao da policija ima odličnu saradnju sa kompanijom “Arselor Mital” i da očekuje da će tako biti i nastavljeno i u slučaju organizovanja bilo kakvih događaja u koje policija mora biti uključena.

“Jedan broj radnih mašina – dampera izvezen je danas iz kruga rudnika i parkiran u Omarskoj gdje nije ometao saobraćaj. Policija je na terenu pratila stanje i nije bilo narušavanja javnog reda i mira, niti ometanja saobraćaja”, rekao je Ivanić novinarima u Prijedoru.

On je naveo da za danas iz rudnika nije najavljen javni skup u pokretu koji bi, osim policijske, morao imati i dozvolu Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i biti u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju. Ivanić kaže da nije najavljen ni vangabaritni prevoz.

“Naprosto su izašli, nisu blokirali nijednu saobraćajnicu, pod kontrolom su policije, nema elementa ugrožavanja bezbjednosti, javnog reda i mira ni saobraćaj. Mi ćemo preduzeti sve da do toga ni ne dođe”, poručio je Ivanić.

Kolonu radnih mašina koja je danas iz rudnika Omarska krenula ka magistralnom putu Prijedor-Banjaluka policija je zasutavila u Omarskoj prije izlaska na magistralni put.

Mašine su vraćene u rudnik, a radnici su nastavili ka Banjaluci, pješke ili autobusima.

Radnici se protive odluci o prodaji prijedorskog RŽR-a “Izraeli investment grupi”, budući da je njihov poslodavac na javnom saslušanju iznio stav da neće sarađivati sa tom kompanijom kupi li ona državni kapital u “LJubiji”.

Oni smatraju da bi to za radnike rudnika Omarska značilo da bi ostali bez posla najdalje 2023. do kada tu ima rude, a moguće i ranije, ako bi se njihov poslodavac povukao i prije nego iscrpi to ležište.

(Srna)