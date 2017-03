Prijedorčanin spriječio masakr u Njemačkoj

Heroj Milovan Bogunović u Njemačkoj živi od 1993. godine, kada je pobjegao iz ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine.

“Rodom sam iz Prijedora, gdje sam živio do devedesetih godina. Tih godina nije bilo druge opcije nego otići. Došao sam ovdje i posljednje 24 godine tu živim i radim. Ovdje sam zasnovao i porodicu, ali je zauvijek ostalo u meni nešto što se zove mentalitet i ljubav prema Srbiji”, priča Bogunović.

Milovan Bogunović (45) iz Reda Videnbruka kod Bilefilda postao je heroj cijele Njemačke pošto je u ponedjeljak golim rukama savladao pomahnitalog mladića, koji je s nožem krenuo u krvavi pokolj u zgradi katastra u ovom gradu.

Bogunović je zaustavio razjarenog manijaka u trenutku kada je već teško ranio dvoje ljudi, a da ga ovaj hrabri Prijedorčanin nije onesposobio, ubio bi bar desetoro koji su se nalazili u zgradi. Kako Bogunović svijedoči u ekskluzivnoj ispovijesti za Informer, incident se dogodio dok je u redu u katastru čekao da obavi neke poslove oko imovine.

“Dok sam čekao da dođem na red na šalteru, muk i tišinu odjednom je prekinuo vrisak. Odmah sam potrčao u tom pravcu i kod jedne kancelarije sam vidio čovjeka krvave glave kako leži na podu. Samo sam ga odgurnuo i ušao u kancelariju, gdje me je dočekao rastrojen mladić sa krvavim rukama u kojima je bio nož. Pored njega ležao je još jedan čovjek koji je bio uboden u stomak. Momentalno sam stao ispred nasilnika u želji da ga spriječim da dokrajči svoju žrtvu”, prisjeća se Bogunović.

“Kada sam stao ispred njega nije mu nimalo bilo svejedno. Ipak sam ja izuzetno krupan čovjek. Ponavljao sam mu neprekidno da ostavi nož i da će ga policija ubiti ako ga zatekne sa oružjem, ali je on samo nepomično gledao u zemlju. Iskoristio sam to da izguram ranjene ljude napolje kako ne bi iskrvarili, jer je jedan od njih bio baš u kritičnom stanju. Potom sam još jednom probao da nagovorim mladića da se preda, ali je on odjednom počeo da viče i zaletio se na mene nožem. Odmakao sam se nekoliko koraka unazad, udario ga vratima i tako ga konačno onesposobio. Ko zna koliko bi ljudi pobio da ga nisam zaustavio”, priča Bogunović.

Uprkos tome što je munjevito onesposobio napadača, Milovan je morao i da ga zaključa u kancelariju kako ne bi pobjegao dok ne dođe policija.

“Kada sam ga udario, zatvorio sam kancelariju i držao vrata rukom. Poslao sam ljude iz okolnih soba da zovu hitnu pomoć i policiju. Ovaj mladić je pokušavao da izađe, ali nije mogao od mene. Druga opcija mu je bila samo da skoči kroz prozor. Vrlo brzo se pojavila sekretarica pa sam uzeo od nje ključeve i zaključao ga. Na kraju su stigli i policajci i manijak je završio iza rešetaka”, istakao je Milovan.

