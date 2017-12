Prijedor označen opasnom crvenom bojom zbog magle i zagađenja

Ovo nije London već Prijedor. I ovako izgleda većina jesenjih i zimski večeri u gradu. Od magle zna da se ne vidi ni prst pred okom.



Na sve to, i vazduh koji Prijedorčani udišu nije za pohvalu. Barem tako pokazuju podaci sarajevskog Udruženja “Eko akcija” koje mjeri indeks zagađenosti vazduha u nekoliko gradova. Prijedor je, često, označen opasnom crvenom bojom.

“Prijedor je veoma zagađen. Nije u rangu Sarajeva, Lukavca ili Tuzle, ali za neke standarde koji vrijede u svijetu, visina zagađenja je veoma visoka. Prijedor nema industrije. Najvjerovatnije uzrok zagađenja je grijanje, loženje, individualno, kolektivno itd”, rekao je Anes Podić iz Udruženja “Eko akcija”.

Čak i nova toplana na drvnu sječku, ako nema filtere, može da bude veliki zagađivač, kažu u “Eko akciji”. Da vazduh koji dišemo nije sjajan, kažu i astmatičari. U udruženju koje ih okuplja pojašnjavaju da je ovo najgore doba godine. I oni i ljekari se slažu da su u Prijedoru “okidači astme” na svakom koraku.

“Uz svu onu maglu kad pomiješamo i zagađenje dolazi do povećanja astmatičnih napada, pogotovo sad u vremenu kad je toplo hladno i kad je počela da radi toplana i kad imamo malo više zagađenja nego samo od automobila. Primjećujem po svom djetetu pa onda i po više djece koja se javljaju sa napadima astme”, rekla je predsjednik Udruženja “Anemona” Ilinka Macura.

Dolazi do nagomilavanja smoga, pomiješana magla i dimne čestice i to uzrokuje direktno obolijevanje, tj. iritaciju dišnih organa. Dolazi do iritacije očiju, zatim grla a onda i upale pluća.

Što se Prijedorčana tiče – kako ko. Nekima je vazduh uredan, drugi se žale.

A kad se založi, i udari magla, napolje se mora. Ljekari tada preporučuju šal preko usta koji bi trebalo da, koliko-toliko, pomogne. Za astmatičare nema druge – obavezna terapija i pumpica u džep, za svaki slučaj.