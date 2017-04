Prijedolog dočekan na nož: Vozači u čudu, nadaju se da je sve šala!

Njemački Savezni zavod za životnu sredinu predlaže da se u svim gradovima brzina vožnje ograniči na 30 na sat.

Prijedlog je dočekan na nož i djeluje da je već propao. Evo nekoliko komentara iz njemačke štampe.

Trideset na sat? U zemlji koja živi od automobila i za automobile? Ali prijedlog ne samo da nije šala, već dolazi od jedne državne institucije – Saveznog zavoda za životnu sredinu.

“Ograničenje od 30 kilometara na čas treba da važi u svim ulicama u gradovima“, rekla je predsjednica zavoda Marija Kraucberger. To je dio strategije koju je zavod nazvao “Grad sutrašnjice“ i, da je samo do njih, ograničenje bi bilo uvedeno već do 2020. godine. Pri tome je zaštita životne sredine samo jedan od ciljeva. Sporija vožnja bi izvjesno značila manje nesreća, posebno teških, ali u zavodu tvrde da bi i saobraćaj bio protočniji te da bi se na cilj stizalo jednako brzo kao i danas, kada je ograničenje u gradovima po pravilu 50 na sat.

U Ministarstvu saobraćaja nisu oduševljeni prijedlogom. Tamo kažu da bi se tako neopravdano usporavao saobraćaj na glavnim ulicama i podsjećaju da već i sada lokalne samouprave mogu, gdje nađu za shodno, da uvedu zone u kojima je ograničenje 30 na sat. Isto kažu i ministri saobraćaja saveznih pokrajina i Stalna konferencija gradova dok je konkretan bio berlinski demohrišćanin Florijan Graf: “Novi napad na vozače!“

Prijedlog je ovaj, izgleda, propao prije nego što se o njemu ozbiljno i debatovalo.

Ali u njemačkoj štampi ipak nalazimo različite komentare:

“Postoje strahovanja da bi današnje mirne stambene četvrti – u kojima važi ograničenje od 30 na sat – ponovo postale opterećene saobraćajem ukoliko vozači ni na glavnim bulevarima ne bi smjeli da voze brže od toga. Onda bi uličica između stambenih zgrada odjednom postala brži put. To bi bila neželjena nuspojava“, piše Nirnberger nahrihten.

“Najvažniji argument protiv ograničenja: već sada lokalne samouprave imaju mnogo načina da uspore saobraćaj ako to nalaze za shodno. I to ne samo u stambenim četvrtima već i na magistralnim ulicama. Makar onim gdje su škole, vrtići, starački domovi ili druge osjetljive tačke.“

Nordvest cajtung (Oldenburg) ima još jedan argument – zapravo pretpostavku, tezu – protiv ograničenja: “Samo donekle važi argument da bi se ovako podigla bezbjednost saobraćaja. Jer kada neko vozi sporim tempom dužom trasom, prijeti opasnost da mu popusti pažnja.“ Zidvest prese (Ulm) dodaje: “Ni sam Savezni zavod za životnu sredinu nije siguran da li sporija vožnja zaista znači čistiji vazduh. Jedna njihova brošura kaže da analiza gotovo i nema, a da postojeće pokazuju tek malo smanjenje zagađenja vazduha tamo gdje se vozi sporije.“

Jedino je komentator ljevičarskog Nojes Dojčlanda (Berlin) za sporiju vožnju: “Tako bi se emitovalo manje izduvnih gasova – to je argument sa težinom, s obzirom na hronično veliku količinu štetnih čestica u vazduhu. Drugo, ograničenje od 30 na sat bi značilo više bezbjednosti za pješake i bicikliste, kojih je posljednjih godina sve više. Kritičari iz Ministarstva saobraćaja kažu da bi ograničenjem glavne gradske saobraćajnice izgubile svoju funkciju da izvuku saobraćaj iz stambenih četvrti. To bi se dalo izbjeći odgovarajućim propisima – da za njih postoji politička volja.“

(b92)